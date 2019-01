De leukste tassen onder de 50 euro die je kan scoren tijdens de solden Loes Liemburg

11 januari 2019

12u21

Bron: ninashop 0 Nina Shopt Hoera, het is januari en dat wil zeggen, solden! Groot of klein, klassiek of helemaal on trend, wij verzamelden de leukste tassen in Hoera, het is januari en dat wil zeggen, solden! Groot of klein, klassiek of helemaal on trend, wij verzamelden de leukste tassen in de NINA shop onder de 50 euro!

Klein

Je essentials – portemonnee, telefoon en lippenstift – kun je kwijt in een kleine handtas. Of jouw stijl nu simpel en elegant of uitgesproken en creatief is, er is voor elk wat wils! Alle handtassen zijn gemaakt van stevig Italiaans leder, en kunnen je dus jarenlang vergezellen naar je etentjes en feestjes!

1. Bagni (Lucca Baldi, €39,95 ipv €169)

2. Monte Miletto (Pia Sassi, €49,95 ipv €189)

3. Alice (Anna Morellini, € 39,95 ipv € 159)

Clutch

Voor speciale gelegenheden, of gewoon omdat het kan: met een hippe clutch kan je zo de rode loper op. Zo’n klein maar fijn tasje is ideaal voor een feest en maakt je outfit in één klap compleet. Kies voor een subtiele dierenprint of juist voor knallend blauw. Deze veelzijdige clutches kan je met een schouderbandje, polsbandje of gewoon los dragen.

1. Lea (Anna Morellini, €47,70 ipv €159)

2. Lagosta (Mia Tomazzi, €29,70 ipv €99)

Shopper

Alles wat je op een dag maar nodig zou kunnen hebben, kan je kwijt in een stijlvolle shopper. Je laptop, lunch en zelfs je boodschappen: deze ene tas stelt nooit teleur. De ideale shopper is voorzien van binnenvakjes met rits en een stevig handvat. Deze shoppers scoor je voor minder dan €50.

1. Caroline beige (Anna Morellini, €49,35 ipv €329)

2. Caroline groen (Anna Morellini, €49,35 ipv €329)

Heuptas

De jaren negentig zijn helemaal terug, dus ook de heuptas is opnieuw hip! Verrassend ruim, handsfree, en dus superpraktisch. Met deze heuptasjes van Italiaans leder steel je gegarandeerd de show. Draag hem om je heup, of casual over je schouder. Nét boven de 50 euro, maar dan heb je ook ruim de keuze!

Emma in 7 kleuren (Anna Morellini, €59,70 ipv €199)

Bekijk hier alle koopjes binnen de NINA Shop

Lees ook:

Met deze tips gaat je handtas een leven lang mee

Must have: de mooiste cognackleurige handtassen

De it-bag waar je ook je spullen in kwijt kan: dit zijn de leukste shoppers