De leukste handtassen onder de 50 euro: dit zijn de beste koopjes!

15 juli 2019

11u56

Juli betekend voor de meeste vrouwen maar 1 ding: solden! Hoewel het al midden juli is, scoor je in onze ninashop nu de beste koopjes! Met deze tassen ben je geen fortuin kwijt en hoef je je niet schuldig te voelen als je er meer dan 1 koopt! In onze ninashop vind je nog meer koopjes

1. Hip met schakels

100% kwaliteitsleer met eigentijdse textuur en een trendy schakelketting: dit moet de perfecte basis zijn. Tijdloos zwart of zacht roze? Aan jou de keuze!

(lees verder onder de foto)

Lungiana - Mia Tomazzi (€44,70 ipv €149)

2. Tijdloze schoudertas

Deze beige schoudertas van Anna Morellini tik je nu voor nog geen 40 euro op de kop. Dat betekent een korting van maar liefst 280 euro! De echte koopjesjagers onder ons weten wat dat betekent: snel zijn is de boodschap!

(lees verder onder de foto)

Allessandra - Anna Morellini (€38,60 ipv €319)

3. Goede basics

Geen betere periode om goede basics aan te schaffen dan de soldentijd. Zoals deze elegante tasjes bijvoorbeeld: echte must haves waar je gegarandeerd jarenlang plezier aan beleeft.

(lees verder onder de foto)

1. Marla - Anna Morellini (€29,70 ipv €99)

2. Navigli - Mia Tomazzi (€38,70 ipv €129)

3. Certaldo - Lucca Baldi (€44,70 ipv €149)

4. handig hebbeding

Een stijlvolle sleutelhanger waar je in een moeite ook je kleingeld in kwijt kan. Waarom hebben we dit nog nooit eerder gezien?

CION, ANNA MORELLINI, NU €19,50 IPV €39. https://www.ninashop.be/products/anna-morellini-cion-zwart

Cion - Anna Morellini (€19,50 ipv €39)

5. ga voor geel

Geel is deze zomer weer helemaal terug van weggeweest. Vind je een gele outfit een tikkeltje too much, dan ben je met deze zonnige crossbody tas van Lia Biassoni toch helemaal mee met de trend.

(lees verder onder de foto)

Fiora - Lia Biassoni (€44,70 ipv €149)

