De leukste felle handtassen om het begin van de lente te vieren

27 februari 2019

10u00

Bron: ninashop 0 Nina Shopt Felle kleuren zijn deze zomer en lente niet weg te denken uit het modebeeld. Een ietwat fashionista trekt die trend linea recta door in haar handtassen. Last van keuzestress? Met deze tassen uit onze Felle kleuren zijn deze zomer en lente niet weg te denken uit het modebeeld. Een ietwat fashionista trekt die trend linea recta door in haar handtassen. Last van keuzestress? Met deze tassen uit onze NINA shop zit je helemaal goed!

Vandaag is rood

Je hoorde het misschien al waaien: dé trendkleur voor 2019 is ‘living coral’, een kleur die volgens trendwatchers voor vreugde en optimisme staat. Koraaloranje houdt het midden tussen oranje en rood en oogt heerlijk zomers. Ook andere rode tinten zoals felrood en het diepe narrenrood zijn alom vertegenwoordigd. Opvallen mag!

1. Serra Dolcedorme - Pia Sassi

2. Binasco - Mia Tomazzi

3. Tidone - Lia Biassoni

Oranje is the new black

En neem dat gerust letterlijk. Oranje is deze lente niet weg te denken uit het modebeeld. Van een felle mandarijntint tot het kruidige kurkuma: nooit subtiel, maar immer stijlvol. Oranje contrasteert mooi met grijs en blauw. Hou je het liever wat subtieler? Dan zorgen aardetinten voor een rustig geheel. Ook de combinatie met fuchsia en geel – nog zo’n trendkleur dit seizoen - is een match made in heaven.

1. Maggiore - Mia Tomazzi

2. Emma - Anna Morellini

3. Gorgone - Lia Biassoni

Roze à volonté

Roze doet het al langer goed en is ook in de lente- en zomercollecties weer prominent aanwezig. We zijn helemaal weg van de dieproze tint, maar ook zacht seringenroze kan best, meteen de enige pasteltint tussen de trendkleuren. En laat net dat de meest opvallende modetrend zijn: in 2019 gaan we meer dan ooit voor fel!

1. Varedo - Mia Tomazzi

2. Ventotto - Mia Tomazzi

3. Monte Avella - Pia Sassi

Prinsessenblauw

Felblauwe tinten maakten afgelopen winter hun opmars en laten ons de komende maanden nog even nagenieten. Het krachtige prinsessenblauw is een stijvolle passe- partoutkleur en een zomers alternatief voor het eeuwige zwart. Wij zijn fan!

1. Mella - Lia Biassoni

2. Lagosta - Mia Tomazzi

3. Trebbiano - Zoe & Noe

Bekijk hier alle lente handtassen in onze NINA shop!

