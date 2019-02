De leukste cognac tassen: deze scoor je met 70% korting Loes Liemburg

Bron: ninashop 0 Nina Shopt Met een cognac handtas zit je altijd goed. De kleur combineert met elke outfit en raakt nooit uit de mode. Om dat te vieren zijn alle cognac tassen in de Met een cognac handtas zit je altijd goed. De kleur combineert met elke outfit en raakt nooit uit de mode. Om dat te vieren zijn alle cognac tassen in de NINA shop nu te koop met maar liefst 70% korting!

Op zoek naar een cognac tas die een leven lang meegaat? De Nure van Lia Biassoni is perfect: een klassieke schoonheid met buitengewone details. De dubbele bevestiging van de hengsels, het riempje met slot en sleuteltje: ze doen ons gewoonweg even zuchten. De handtas sluit met een rits en is ook tot schoudertas te transformeren. Dankzij de sobere lijnen en subtiele goudkleurige elementen oogt de tas tegelijkertijd simpel en complex.

Lucca Baldi staat bekend om kleurrijke tassen met creatieve designs, afgewisseld met eerder traditionele modellen en een strakke vormgeving. De Radicofani is er eentje in de laatste categorie. Met zijn middenformaat is deze stijlvolle tas ideaal voor dagelijks gebruik. Je sluit de tas met een flap en een magneetje en hij is voorzien van maar liefst drie binnenvakken. Hij kan dus overal mee naartoe!

1. Lia Biassoni - Nure

2. Lucca Baldi - Radicofani

Middelgroot

Hou je van ruime tassen, dan is de Alba van Anna Morellini een goede keuze. De brede onderkant biedt verrassend veel ruimte, zodat je er al je spullen in kwijt kan. De tas heeft een stevige ritssluiting, en is voorzien van twee binnenvakken én een achtervak. Ondanks zijn formaat hoef je er dus nooit iets in kwijt te raken! Met zijn uitgesproken metalen details haal je met de Alba een echte blikvanger in huis.

Wie van verfijnde lijnen houdt, raden we de Molise van Mia Tomazzi aan. Hoewel de tas bescheiden oogt, kan er veel in. De Molise heeft handige binnenvakjes, en met de afneembare schouderriem bepaal je zelf of je hem als hand- of schoudertas draagt. Dit elegante merk uit Milaan werkt met het mooiste Italiaanse leder en de beste ambachtslieden, voor tassen waar je nooit afscheid van hoeft te nemen.

1. Anna Morellini – Alba

2. Mia Tomazzi - Molise

Shoppers

Ook de Anapo van Lia Biassoni is een van onze aanraders. Deze stevige lederen tas heeft het formaat van een tote bag, maar is natuurlijk veel mooier én praktischer dan een linnen exemplaar. De tas is afsluitbaar met een rits, heeft een uitneembare binnenzak en komt met een extra schouderband. Tot slot kan je hem veilig en proper neerzetten op zijn vier metalen dopjes. De diepe cognackleur maakt van deze prachtige designtas een luxe toevoeging aan je garderobe.

Net iets kleiner en lichter van kleur is de Monte Cimone van Pia Sassi. Met de stevige hengsels en de magneetsluiting heeft deze tas een meer nonchalante uitstraling dan de Anapo. Het speelse kwastje geeft de tas een subtiel vleugje boho. Ook deze robuuste shopper koop je nu met 70% korting, net als alle andere cognac tassen in de NINA shop!

1. Lia Biassoni – Anapo

2. Pia Sassi – Monte Cimone

