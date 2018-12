e5 mode Gesponsorde inhoud De comeback van het kostuum: hoe je de feestelijke klassieker anno 2018 moet dragen Aangeboden door e5 mode

10 december 2018

Het pak maakt een stevige comeback dit jaar. Geruit, oversized, cropped: voor iedereen hangt tegenwoordig een geknipt exemplaar in de rekken. Met de geüpdate klassieker scoor je niet alleen op kantoor, maar ook aan de feesttafel en op de dansvloer.

Een kostuum link je traditioneel aan een zakenman of –vrouw. Het is klassevol, onberispelijk en laat je zelfverzekerd ogen. Geen wonder dat het soms een “powersuit” wordt genoemd.

Maar de nieuwe generatie pakken gaan de hipste trends achterna. Of je nu droomt van een oversized eightiespak met uitgesproken schouderpartijen, een getailleerde blazer met een wijde broek tot een pak in een krachtige trendkleur: vandaag kan het allemaal.

How to?

Het gewone kostuum is passé, deze winter mag het wat meer zijn. Maar hoe draag je je favoriet met stijl?

Dress up

Voor haar

Ga je op stap of vier je straks 2019? Dan mag het wat pittiger! Ga de celebs achterna en match met een transparante blouse of kanten top. Echt durvers houden het jasje dicht en combineren met een bralette, een sexy zijden of kanten beha … En natuurlijk hoort bij die powerlook een mooi paar hoge hakken.

Voor hem

Ga dit jaar eens voor één kleur en creëer zo een powerlook. Stem dus alle onderdelen van je kostuum qua tint volledig op elkaar af.

Dress down

Voor hem en haar

Combineer je kostuum met een eenvoudig shirt en sneakers voor een casual look. Kies voor een sportiever pak in een rekbare, comfy stof met een sportieve streep op de broek en een ingesnoerde taille voor een knipoog naar de athleisure-trend.

Trendkleur

Voor hem en haar

Enkele tinten springen er echt uit deze winter. Zo doet stijlvol marineblauw het altijd goed.

Kort van stof

Voor haar

Je broek hoeft niet tot op je schoenen te vallen, maar mag zelfs ruim boven je enkels stoppen. Het oogt extra speels en gunt je enkellaarsjes of feestelijke pumps alle aandacht.

Maak een statement

Voor hem en haar

Speel met kleur, prints of textuur. Een kostuum in een opvallende tint geeft het klassieke imago de nodige kick. Ook de seventies stijl is een gigantische hit en geeft je pak een sexy look.

Rol it up!

Voor hem en haar

Het rolkraagtruitje is een winterse favoriet en duidelijk toe aan een comeback dit seizoen. Stijlvol warm en klassiek-chic in combinatie met je kostuum.

Ingesnoerd

Voor haar

Snoer je blazer in met een brede riem of een beltbag (een stylish heuptasje) om je taille te accentueren.

Gekleed in een, twee, drie

Voor hem

Hou je van klassiek? Ga voluit voor het driedelige pak. Combineer je kostuum met een hemd en een gilet in dezelfde stof als je kiest voor een stijlvol statement.

Suits you!

