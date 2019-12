De 10 mooiste handtassen voor eindejaar Lynn Guillaume

26 december 2019

10u30 0 Nina Shopt Geen feest dat luider om een dosis glitters schreeuwt dan een knallende eindejaarsparty. Voor een keer mag je dat klassieke ‘less is more’ echt vergeten, want een feestelijke outfit is pas echt compleet met een rasechte party bag. Geen feest dat luider om een dosis glitters schreeuwt dan een knallende eindejaarsparty. Voor een keer mag je dat klassieke ‘less is more’ echt vergeten, want een feestelijke outfit is pas echt compleet met een rasechte party bag. Ninashop.be zet haar tien favorieten op een rij.

Je feestoutfit staat vast al op punt, maar dacht je ook al na over met welke handtas je het nieuwe jaar inluidt? Dat een flinke portie blingbling een must is, heb je intussen vast begrepen. En ook al klinkt het heel unfashionable: hou naast het stijlgehalte toch ook wat rekening met comfort. Want aan de hele avond met een XL-tas rondzeulen, beleeft niemand plezier. Kies voor een compacte handtas. Meer dan je smartphone, sleutels en wat make-up essentials heb je vanavond echt niet nodig.

Welk model je precies kiest, hangt af van hoe je avond eruit zal zien. Ben je van plan om de dansvloer onveilig te maken? Dan is een elegante crossbody model jouw partner in crime. Gaat het er wat minder wild aan toe, dan is een clutch een winnaar. Of pak het slim aan en kies voor een enveloppetas waaraan je in een-twee-drie een ketting kan haken. Praktisch en stijlvol!

1. Veritas - Clutch, Veritas (€ 24,99)

2. Anne Morellini - Beatrice (€ 29,90, ipv € 159)

1. Lia Biassoni - Margorabbia (€ 34,90, ipv € 149)

2. La Redoute Collection - tas imitatieparels (€ 29,99)

1. Zoe & Noe - Malvasia (€ 59,70, ipv € 199)

2. Dune London - Crossbody tas (€ 80)

1. Lia Biassoni - Chiese (€ 65,70, ipv € 219)

2. Anna Field - Clutch (€ 16,09, ipv € 22,95)

1. Calvin Klein - crossbody (€ 139,93, ipv € 199,99)

2. Pia Sassi - Monte Linas (€ 52,90, ipv € 219)

