Dag van de handtas: onze 9 favorieten van het moment! Lynn Guillaume

10 oktober 2019

11u30 0 Nina Shopt Op 10 oktober is het de internationale dag van de handtas. Het perfecte excuus dus om een nieuwe handtas te scoren. Deze exemplaren staan momenteel hoog op ons verlanglijstje.

Vergeet de dag van de klant, vandaag vieren we de dag van de handtas! We kunnen je helaas niet op een hippe handtas trakteren, maar schotelen je we wél graag een flinke portie inspiratie voor. Elke vrouw verdient een nieuwe handtas op tijd en stond, en zeker op een dag als deze. Ons favorietenlijstje helpt je kiezen.

Mini

Hoe kleiner, hoe liever: zo luidt het handtassenmotto van het moment. Met deze schattige exemplaren ben je helemaal mee met de trend , en dat zonder je blauw te betalen. Want eerlijk is eerlijk, de kans dat deze minitasjes het binnen vijf jaar nog zo goed doen, is even groot als de tasjes zelf. Behoorlijk miniem.

1. Mini patent handbag - Weekday

2. Monte Lesima - Pia Sassi

3. Mini croc handbag - Missguided

Dierenprints

Modemerken zweren ook dit najaar massaal bij dierenprints. Durvers gaan resoluut voor print op print en combineren hun handtas met een al even beestige outfit. Verkies je een wat neutralere look? Laat kleding met prints dan aan de kant. Een geprinte handtas geeft zelfs de meest sobere outfit instant pit!

1. Papiniano - Mia Tomazzi

2. Massarosa - Lucca Baldi

3. Handtas met luipaardprint - Essentiel

In de hand

Ook compacte handtassen in structuurleer blijven het goed doen. Elegant, tijdloos en praktisch: geen wonder dat ze in de smaak vallen.

1. Cleo - Guess

2. Collodi - Lucca Baldi

3. Monte Viso - Pia Sassi

