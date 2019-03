Daar is de lente, daar zijn nieuwe handtassen! Loes Liemburg

26 maart 2019

08u01

Bron: ninashop 0 Nina Shopt De narcissen bloeien en de zon komt steeds vaker kijken: eindelijk is het lente! De trends dit voorjaar stralen je tegemoet: vrolijk geel, kleurige glimmers en exotische slangenprints. Benieuwd? Dit zijn de must-have handtassen van het nieuwe seizoen.

Kleurige zonnestraaltjes

We hebben deze lente heel wat kleine tasjes gespot op de catwalk. Dé kleur die we overal zien terugkomen dit voorjaar is geel. Van oker over pastel tot knalgeel, je kon er niet omheen tijdens de laatste New York Fashion Week. Fris geel doet direct denken aan zonnebloemen, frisse citroenen en de zon. Maak je outfit compleet met een klein (of groter) geel tasje. Zo breng je in één klap de lente in je look!

Hou je niet van geel, ga dan voor een ander kleurig exemplaar. In de NINA shop vind je nog tal van andere felle kleuren.

1. Pontedera - Lucca Baldi

2. Bagni - Lucca Baldi

Slang of krokodil

Ook hip deze lente is de slangen- of krokodillenprint, in allerlei kleuren en materialen. Ga voor een meer natuurlijke look voor een tas die bij al je outfits past, of neem een kleuriger exemplaar voor een echte blikvanger! Onze favoriet is de bevallige Mercanti van Mia Tomazzi. Dit haarfijn afgewerkte tasje pronkt met zachte kleuren en een lichte slangenprint. De Mercanti is voorzien van een schouderketting: ook weer helemaal hip dit jaar.

Ook voor wie het liever wat subtieler heeft is er genoeg te vinden in onze NINA shop. Wat dacht je van cognac of kobaltblauw?

1. Mercanti - Mia Tomazzi

2. Meda - Mia Tomazzi

Grote ambities

Nog een bijzondere trend van deze lente is groot-groter-grootst. En om de eerste zonnestralen nog wat te versterken, kun je gaan voor een tas met hoogglans. Metallic was al een tijdje in de mode, en blijft dat nog even! Met deze flinke shoppers waar al je spullen in passen, ben je klaar voor elk avontuur en kan je de winterkou – eindelijk! - moeiteloos achter je laten.

1. Monte Cimone - Pia Sassi

2. Serra Dolcedorme - Pia Sassi

Bekijk hier alle handtassen van onze NINA shop!

Lees ook binnen onze NINA shop:

Zo hou je je suède handtas langer mooi

Heuptasjes zijn terug van weggeweest

Vijf stappen om je handtas langer mooi te houden