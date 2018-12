Cadeautip: de perfecte handtas voor elke vrouw Lynn Guillaume

18 december 2018

08u30

Bron: ninashop 0 Nina Shopt Geen idee wat je die hippe schoonzus of perfectionistische moeder cadeau moet doen? Met een handtas zit je altijd goed. Kies voor een exemplaar dat écht bij hen past. Met deze tips kan het niet misgaan.

Klein en hip

Je spring-in-’t-veld-vriendin maak je gegarandeerd blij met een klein tasje. De ideale bondgenoot voor een avondje uit of langs de zijlijn van een voetbalveld, want dan loopt niemand graag met een zware handtas te sleuren. Kies voor een tijdloos zwart exemplaar of een model in een hippe seizoenskleur.

1. Gorgone (Lia Biassoni, €179)

2. Lunigiana (Mia Tomazzi, €39,95 ipv €149)

Clutch

Iedere vrouw zou een mooie clutch in haar garderobe moeten hebben. Maar omdat die vaak enkel voor feestjes uit de kast komen, vinden velen het lastig om erin te investeren. Precies daarom is zo’n clutch het ideale cadeau. In tegenstelling tot de zoveelste badset of fles parfum gaat een knappe clutch jarenlang mee.

1. Lagosta (Mia Tomazzi, €29,90 ipv €99)

2.Serio (La Biassoni, €44,90 ipv €149)

Heuptas

De heuptas maakte vorig jaar een ietwat onverwachte comeback en blijft het ook deze winter erg goed doen. Niet verwonderlijk, want zo’n tasje is bijzonder praktisch. Een schot in de roos voor feestneuzen en festival-lovers.

1. Suvereto (Lucca Baldi, €179)

2. Emma (Anna Morellini, €199)

XL-handtas

Mag het een beetje meer zijn? Oversized tassen zijn een echte klassieker. Dit seizoen mogen ze zelfs nog iets groter zijn. In deze tassen geraak je moeiteloos een laptop, make-uptas, flesje water en andere essentials kwijt. Perfect voor je schoonzus die vaak op businesstrip moet of je citytrippende moeder.

1. Gimignano (Lucca Baldi, €44,90 ipv €299)

2. Diveria (Lia Biassoni, €329)

Saddle bag

We kunnen er niet omheen: de saddle-bag is overal. De cross-bodytas is niet alleen erg praktisch – je hebt je handen vrij – maar staat ook bijzonder stijlvol. En dankzij de handige flap is de portefeuille of telefoon nooit veraf. Het ideale geschenk voor de praktische fashionista.

1. Mella (Lia Biassoni, €54,95 ipv €219)

2. Brembo (Lia Biassoni, €239)

