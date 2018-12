e5 mode Gesponsorde inhoud Byebye black, dit jaar hebben we een nieuwe trendkleur voor de feestdagen (en zo draag je het!) Aangeboden door e5 mode

05 december 2018

Zwart dé feestklassieker? Alleszins niet dit jaar. Laat je favoriete little black dress, zwarte blouse of all-black suit maar in de kast hangen, want feesten doe je deze keer in trendkleur navyblauw.

Zwart kiezen is op zeker spelen. Altijd stijlvol, moeiteloos mooi, feestelijk chique en bovendien afslankend: logisch dat zwart de klassieker is tijdens de feesten. Alleen krijgt de feestfavoriet dit jaar grote concurrentie, want navy blue is the new black en daar is meer dan één goede reden voor. Navyblauw oogt minder koel dan zwart, is de ideale matchmaker (want de tint past bij zowat elke kleur) en je kiest met navy blue risicoloos voor klasse.

There’s something about… Meghan

Sinds het sprookjeshuwelijk tussen prins Harry en Meghan Markle zijn alle ogen op de bloedmooie, voormalige actrice gericht. De media noteren elke stap en misstap en ook haar outfitkeuzes becommentariëren ze wekelijks. Vooral sinds haar koninklijke passage doorheen Australië is het overduidelijk: she has a thing for navy blue. Logisch, roddelt kleurpsychologe Karen Haller daarover in The Daily Mail: ‘Navyblauw staat voor vertrouwen en kennis en onderstreept haar plichtsgevoel. Tegelijk is het niet zo’n afstandelijke kleur als zwart.”

Partyblues

Kans is echter klein dat je zo’n royaal budget à la Meghan hebt om een styliste in te schakelen. Daarom een paar partyproof combinatietips.

- Easy does it: navyblauw matcht met zowat alle andere tinten blauw, dus missen is onmogelijk.

- Durvers gaan van top tot teen in navy blue: combineer een wijde pantalon, een chino of een broek in ribfluweel met een blouse of feestelijke top voor een stijlvol silhouet.

- Hou je van kleur? Navyblauw vormt een superduo met fellere tinten als roze, steenrood of mosterdgeel.

- Liever wat minder fel? Ook trendkleur bordeaux is een topmatch.

- Een jurk is 100% party perfect: sowieso stijlvol feestelijk en je hoeft je geen zorgen te maken over hoe je navyblauw moet combineren.

- Toch zin om die zwarte chino, blouse of plissérok te dragen tijdens de feesten? Combineer dan gewoon met een streepje navyblauw, want de kleuren matchen perfect en ogen samen extra feestelijk.

Ook voor hem is navy blue trouwens een topper en gelden grotendeels dezelfde regels. Een navyblauw kostuum is bijvoorbeeld mooi, maar ook een hemd of een dun truitje, eventueel met rolkraag, op een broek in dezelfde donkerblauwe tint staat feestelijk chic. Liever een mix van blauw of een combi van donkerblauw en kleur? Kan perfect. Ook hier geldt: ribfluweel matcht mooi met navy blue. En natuurlijk kan ook hij de twee kanjers zwart en navy blue combineren tot een stijlvol silhouet. Kortom, keuze te over.

Wauw, dat blauw!

