Ben jij een funshopper of een runshopper?

22 september 2020

Er zit een shopper in elk van ons, maar doe jij het vooral voor de fun of ben jij eerder on the run? Ofwel: neem jij uitgebreid de tijd om te kijken en te genieten of ga jij recht op je doel af?

Je bent een funshopper als je…

… al-tijd klaar bent voor een paar uur winkelen. Beter nog: maak er maar een dag van, want als funshopper neem je je tijd. Kijken én kopen? Graag, maar evengoed ga je naar huis zonder koopwaar maar mét een grote glimlach. Want shoppen betekent gezelligheid. Een beetje rondkijken dus, je zintuigen laten werken, informatie en advies vragen, je laten inspireren maar ook een babbeltje slaan, op een terras belanden voor een koffiepauze, lunchen en terwijl andere shoppers observeren.

Zo shop je het liefst:

- Zonder horloge of in ieder geval zonder tijdsdruk. Misschien blijf je twee uur weg, misschien keer je pas lang na sluitingstijd terug naar huis…

- Samen met twee. Of drie, vier, vijf… Shoppen is winkelen maar ook babbelen, lunchen, een koffiepauze inlassen en voluit de tijd nemen om samen te genieten.

- In een belevingsshop, want hier worden zowat al je zintuigen geprikkeld. Het is simpel: shoppen is jouw favoriete tijdverdrijf. Hoe meer entertainment, hoe beter dus.

- In XL winkels. Tuincentra en meubelgiganten waar de shoproute voor jou is uitgestippeld? Cool! Jij volgt de pijlen met plezier en geniet van wat je on the road allemaal te zien krijgt.

- Regelmatig! De lockdown was dus extra moeilijk voor een funshopper als jij. Nu houden de maatregelen je niet tegen: mondmasker op, handgel in de aanslag en go!

- Extra gezellig, bijvoorbeeld door fun concepten als een late night shopping, een instore workshop, een meet & greet met een ontwerper, een braderie, een shopweekend…

Je bent een runshopper als je…

… winkelt met een plan. Heel gericht ga je (meestal in je eentje) op zoek naar wat je nodig hebt. Doorgaans heb je op voorhand uitgezocht wat je waar zal vinden, zodat je recht op je doel af kan gaan en toeslaan. Advies? Nee, bedankt! Extra entertainment in de winkel? Onnodig! Een lange rij aan de kassa? Vervelend! In & out, dat is je shoppingmotto. Keer je met lege handen terug naar huis, dan ben je teleurgesteld en mogelijk een tikje humeurig.

Zo shop je het liefst:

- Via de shortcut! Een gedwongen looproute in grote winkels maakt je zenuwachtig en lichtjes opstandig. Het is voor het type runshopper als jij dat de kortere routes er kwamen…

- Zonder tijdverlies. De kans dat je uren in de winkelbuurt doorbrengt, is dus klein. Zie je niet meteen wat je nodig hebt, dan vraag je hulp. Advies is trouwens ook welkom maar dan wel graag beknopt: je vragen zijn heel gericht, de antwoorden moeten dus kort en concreet zijn.

- Met een lijstje. Afvinken? Check! Niets vergeten? Check!

- Zonder obstakels, of dat is toch hoe jij de verleidingspogingen van winkels ziet. Een belevingswinkel is een gezellig concept, maar voor jou mag het toch vooral zo praktisch mogelijk zijn.

- Via de selfscan. De toekomstige winkels zonder kassa’s gaan helemaal je ding zijn, in afwachting maak jij al maximaal gebruik van de selfscankassa’s.

- Online, omdat je dan heel concreet op zoek kan en je je koopwaar ook snel en eenvoudig kan laten leveren. Toch ben je niet per se een online shopper, winkelen doe je echter altijd voorbereid. Dat wil zeggen dat je eerst online gaat snuffelen, waarna je de winkel als een soort pick-up point ziet.

- 24/7. Van jou mogen de winkels dus gerust langer openblijven en zelfs elke zondag de deuren openen.

Zo pak je het aan in deze rare tijden

Klaar voor een portie shopgeluk? Vooraleer je uit de startblokken schiet, lees je best de corona-maatregelen die shoppen veilig én plezierig maken voor iedereen.

Voel je je ziek? Neem geen risico en blijf thuis.

Kies de juiste shopbuddy en respecteer de regel van twee. Tot op heden mogen maximum twee personen samen shoppen (minderjarigen en hulpbehoevenden worden niet meegerekend).

Draag steeds een mondmasker. Bescherm jezelf en je medemens.

Probeer om niet alles tien keer vast te nemen (moeilijk, we knoooow) en ontsmet regelmatig je handen. Probeer ook om tijdens je shoptrip je gezicht zo weinig mogelijk aan te raken.

Winkels moeten zich zo organiseren dat iedereen afstand van elkaar kan bewaren, maar je blijft best ook zelf alert. Behoud altijd 1,5 meter afstand van anders shoppers.

Betaal zo vaak als kan contactloos. Vergeet niet om regelmatig het scherm van je smartphone te reinigen en om na een betaling je handen te ontsmetten. Als je tijdens Weekend van de Klant contactloos betaalt, schenken Worldline en Bancontact bovendien 1 eurocent per transactie aan digitalforyouth.be.

ELKE SOORT SHOPPER WELKOM!

Al sinds de lancering in 2017 is Weekend van de Klant een groot succes. Tienduizenden handelaars, van kleine zelfstandigen tot grote ketens, verwennen hun klanten met leuke attenties en dat valt in de smaak bij eender welk soort shopper. kom op zaterdag 3 en zondag 4 oktober langs bij je favoriete, lokale winkels. Ontdek hier alle deelnemeners, hun acties en de animatie in jouw buurt. Klik meteen ook door naar de wedstrijd en maak kans op een gastronomische verwenweek of een citytrip in eigen land.