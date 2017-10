Belgen kopen steeds meer tweedehands (en dan vooral deze dingen) Redactie

12u04 0 thinkstock Nina Shopt Heb jij ooit al eens iets tweedehands gekocht? Volgens een nieuw onderzoek blijkt dat de kans wel héél erg groot is van wel. Maar liefst 1 op de 3 Belgen shopte het afgelopen jaar tweedehands, zij het nu online of in de winkel.

De belangrijkste reden? Het is beter voor onze portemonnee, zo blijkt uit een onderzoek bij 2.000 Belgen. Zo'n 83 procent wil spullen een tweede leven geven om zo kostbare euro's te besparen. Al staat 31 procent ook stil bij de duurzame factor van hergebruik. Onze voorkeur gaat daarbij vooral uit naar kleding, boeken en strips, gebruikt speelgoed, meubelen én decoratie-artikelen.

De top 10 van meestgekochte tweedehands spullen in België:

1. Kleding (11,9 %)

2. Boeken en Strips (10,4 %)

3. Speelgoed (6,4 %)

4. Meubelen (6,2 %)

5. Decoratie-artikelen (6 %)

6. Multimedia en elektronica (3,7 %)

7. Tuin en doe-het-zelfartikelen (3,2 %)

8. Sport- en vrijetijdsartikelen (2,7 %)

9. Games (2,6 %)

10. DVD’s (2,4 %)

Shoppen doen we blijkbaar het liefst online (49 %), gevolgd door de rommelmarkt (41 %) en dan pas de tweedehandswinkels (39 %).

Zelf verkopen?

Maar er wordt natuurlijk niet alleen geshopt, al die tweedehandsspullen komen ergens vandaan. Jouw zolder, bijvoorbeeld. Een kwart van de Belgen verkocht het afgelopen jaar namelijk spullen die hij niet meer nodig had. In de meeste gevallen doen we dat via een zoekertjessite, maar we gaan ook nog altijd graag op de rommelmarkt staan.

Waarom? Je verdient er een extra zakcentje mee, maar ook de huidige cultuur van ontspullen speelt een rol. "Mensen beseffen steeds vaker dat spullen die voor hen geen waarde meer hebben, elders wel nog een tweede leven kunnen krijgen. Wat de een niet meer nodig heeft, is net een schat voor een ander. Consumenten, uit alle lagen van de bevolking, beseffen ook steeds meer dat nieuw, niet noodzakelijk beter is. Waarom zou je iets nieuws kopen als je een gelijkaardig product met dezelfde kwaliteit goedkoper tweedehands vindt ?” aldus Petra Baeck, woordvoerster van 2dehands.be.

Nog nooit op schattenjacht gegaan in de tweedehandswinkel, maar sta je er wel voor open? Dan kan je nu zaterdag tijdens De Dag van De Kringwinkel terecht bij heel wat tweedehandswinkels voor speciale workshops, evenementen en natuurlijk een gezellig potje snuisteren tussen alle spulletjes.