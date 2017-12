All we want for Christmas: dit wil NINA-redactrice Sophie onder de kerstboom Sophie Vereycken

Binnenkort is het weer pakjestijd. Voor iedereen die nog druk in de weer is op zoek naar het perfecte kerstcadeau, deelt de online NINA-redactie hun kerstlijstje ter inspiratie. Vandaag: redactrice Sophie.

NINA

1. Deze tijd van het jaar vind je mij steeds vaker langs de Mechelse vaart. Niet omdat eendjes voeren mijn favoriete bezigheid is, wel omdat ik de frisse wintermaanden ideaal vind om de benen te strekken. Ik loop dan ook liever een paar keer rond het water dan op de loopband te staan in die duffe fitness. Het enige nadeel? Ik raak keer op keer verstrikt in de draad van mijn koptelefoon. Zo'n draadloos exemplaar van Beats lijkt mij dan ook ideaal. Deze donkerrode versie is hier te koop voor € 149 in plaats van € 179.

2. Een dag zonder koffie is een dag niet geleefd. Of toch op z'n minst een dag op halve kracht. Maar als ik vandaag de dag zin heb in een cappuccino of latte macchiato ben ik minstens een kwartier in de weer met een french press en handmatige melkopschuimer. Prima voor tijdens een dagje thuiswerken, maar als ik een woonkamer vol dorstige gasten moet laven, is het een avondvullend karwei. Zo'n volautomatische koffiezet is dan ook geen overbodige luxe. Deze van De'Longhi is hier te koop voor € 289 in plaats van € 349.

3. Ik zei het al: wanneer ik mijn luie achterste overtuigd krijg om mijn geliefde zetel te verlaten, vind je mij tegenwoordig in mijn loopschoenen aan de vaart, samen met mijn vaste loopmaatje: mijn telefoon. Al is die laatste tijdens mijn vorige ommetje helaas tijdens de vlakte gegaan. Het resultaat? Een gebarsten scherm, € 400 herstellingskosten en een fikse portie vloeken (oké, en enkele traantjes). Het lijkt me dan ook veiliger om die telefoon in het vervolg thuis te laten, en enkel met een sporthorloge de baan op te gaan. Met een prijskaartje van € 369 is zo'n Apple Watch aan de dure kant, maar het ding heeft een ingebouwde gps, muziekspeler én is een stuk goedkoper dan mijn iPhone nog eens te laten herstellen. De sportversie is hier te koop.

4. In mijn vorige leven was ik ongetwijfeld een ekster: ik heb een zwak voor alles dat blinkt. Als ik geboren was in een miljonairsfamilie vroeg ik gewoon de hele collectie van Juuls & Karats, maar om de bankrekening van mijn geliefde familie te sparen, beperk ik mij tot één oorbel. Hier te koop voor € 199.

5. Ik mag dan wel mijn eerste kreetjes in Leuven geslaakt hebben, in mijn hart ben ik een Mechelaar. Het toeval wil dat de muur van onze werkkamer nog aan de kale kant is, dus deze poster van Orangetown mag de boel altijd komen opvrolijken. Hier te koop voor € 24,50.

6. Diamond's are a girl's best friend, maar wie mij met een betaalbaarder cadeautje plezier wil doen, mag ook altijd virtueel langs Bloomon passeren. Ideaal tegen de winterdip! Hier verkrijgbaar vanaf € 21,95.