Aha! Zo berg je al je handtassen netjes op Lynn Guillaume

22 augustus 2019

11u30 0 Nina Shopt Wat ben je met een grote handtassencollectie als je in de chaos jouw favoriet niet eens terugvindt? Een opbergrek voor je handtassen kan een oplossing zijn, maar met deze tips en een handig opbergsysteem voor je tassen gaan ze veel langer mee.

Sorteer en reinig

Neem voor je aan het opruimen gaat even de tijd om je handtassen bij elkaar te zoeken en in te delen in vier categorieën: stevige XL bags, kleine tassen & totebags, clutches en je favorieten. Reinig iedere handtas voor je ze opbergt. Een kledingroller maakt komaf met kleine vuilrestjes op de bodem. Een tas uit glanzend of synthetisch leer maak je met een vochtige microvezeldoek of alcoholvrij babydoekje schoon. Mat, suède en fragiel leer stof je beter af met wat keukenpapier.

Grote, stevige handtassen

Is je handtas stevig genoeg om overeind te blijven? Plaats ze dan op een schap. Vul de tas met papier of zachte fillers zoals sjaaltjes en pareo’s zodat ze haar vorm bewaart. Zorg ervoor dat je tas voldoende plaats heeft en de handvaten niet naar beneden geduwd worden. Lukt dat niet? Leg de tas dan plat. Een schapverdeler is een handig hulpmiddel om je tassen van elkaar te scheiden. Metalen ritsen, studs en andere versiersels kunnen namelijk vervelende sporen nalaten. Dustbags dienen niet alleen om je vuile vakantiewas in te bewaren. De handige zakken zijn bedoeld om je handtas tegen stof én verkleuring te beschermen. Gebruik ze dus! Kwam jouw handtas niet met een fancy stofzak? Een katoenen kussensloop levert even goed werk. Kies voor een sloop in een natuurtint. Je wil immers niet dat de Ninja Turtle print van die oude kindersloop zich op je handtas nestelt. En wat je ook doet, bewaar je tas NOOIT in een plastic zak. Die houdt vocht vast en geeft schimmels vrij spel.

1. Parma - Lia Biassoni (€299)

2. Sorella Nure - Lia Biassoni (€79,90 ipv €299)

3. Macerata - Lucca Baldi (€299)

4. Shopper van craquelé leer - Zara (€99,95)

Kleine tassen en totebags

Kleine, lichte handtassen met een stevig handvat en soepele totebags kan je met een gerust hart aan de haak hangen. Om verkleuring te vermijden geef je ze het best een plekje in de schaduw. Zorg er wel voor dat je tas leeg is zodat de hengsels niet uitrekken. Met zelfklevende haakjes maak je van een kale muur of zijwand van een kast een extra opbergplek zonder dat je de drilboor hoeft bovenhalen. Ook een hangrekje aan de kledingroede of een mooie kapstok bieden een snelle oplossing voor meer opbergruimte.

1. Staffora - Lia Biassoni (€39,95 ipv €179)

2. Monte Cimone - Pia Sassi (€69,90 ipv €249)

3. Rota - Mia Tomazzi (€179)

4. Taz Tote - Topshop (€33,99)

Clutches

Clutches komen gewoonlijk het minst vaak uit de kast en hoef je dus niet in het zicht te bewaren. Stop ze in een gesloten (schoen)doos. Clutches uit krasgevoelig leder, met pailletten of ander opsmukwerk blijven het mooist wanneer je ze afzonderlijk bewaart. Minder delicate exemplaren kan je samen opbergen. Vergeet niet om een foto of label met omschrijving op de doos te kleven zodat je bij een feestje meteen weet waar je favoriete exemplaar verstopt zit. Ook een stevige documentenmap is een handige opberger en houdt je clutches gescheiden. Plaatsgebrek? Bewaar je kleine tasjes dan in je XL-bags, op het bovenste schap van je kleerkast.

1. Certaldo - Lucca Baldi (€149)

2. Lagosta - Mia Tomazzi (€109)

3. Marla - Anna Morellini (€99)

4. Rock - Zadig&Voltaire (€320)

Je favorieten

Zelfs al heb je meer dan 20 handtassen in huis, toch ga je meestal met dezelfde favorieten de deur uit. Bewaar die toppers in de buurt van de voordeur. Plaats ze niet op de vloer, want zo dringen vuil en vocht al snel in het leder. Geef ze liever een plekje in de spotlight en stal ze uit op een mooie bijzettafel.

1. Caroline - Anna Morellini (€131,60 ipv €329)

2. Adda - Lia Biassoni (€87,60 ipv €219)

3. Mella - Lia Biassoni (€59,95 ipv €219)

4. Crossbody - Liu Jo (€139,95)

