Gesponsorde inhoud 15 hippe én bruikbare kerstcadeaus voor al je vrienden en familieleden Aangeboden door e5 mode

06 december 2018

14u22 0

Het kerstcadeautjesseizoen kan weleens voor stress zorgen. Geen zin om dit jaar last minute de winkelstraat te moeten afrennen? En wél zin om je geliefden iets moois te geven dat ze ook werkelijk kunnen gebruiken? Dan komt deze gift guide vol fashionable items goed van pas.

1. Voor je flamboyante vriendin

Ze houdt van feestjes en heerlijk uitbundige avonden, zit boordevol energie en steelt probleemloos de show? In deze zijdezachte jumpsuit met papegaaien en vleermuismouwen staat je vriendin zo weer in the spotlights.

2. Voor je stijlvolle vader

Geen feest zonder het perfecte pak met een funny accessoire. Dit zijden strikje met rendier patroon doet wat het belooft: stijlvol met een twist.

3. Voor je vrolijke tienerdochter

De vorige sjaal speelde ze in al haar enthousiasme kwijt en dus heeft ze dringend een nieuwe, lekker warme sjaal nodig. Een mix van zwart/wit en een tikkel beige? Verkocht!

4. Voor je broer, de saunafan

Geen idee waar je broer is? Dan is je eerste gok sowieso de sauna! Uren stomen, zweten, zwemmen en cocoonen: helemaal zijn ding. Deze zachte, donkerblauwe badjas met strepen hoort gewoon bij zijn levensstijl.

5. Voor de lieve huishoudhulp

Ook zij verdient een cadeautje voor de vele uren die ze het voorbije jaar bij jou thuis hielp. Deze speelse, goudkleurige hommel voegt een speels accent toe aan een basic jas, cardigan of sjaal.

6. Voor je bevriende collega, een échte cat lady

Een screensaver, een koffietas, een fotokader en een lunchbox met katten had ze al, maar een schattig ecru bloesje met kattenprint en fluwelen boord vast nog niet.

7. Voor je hippe zoon

Een hemd voor de feestdagen? Je zoon negeert de klassiekers, maar gaat sowieso voor een jongere en hippere versie. Ook dit rood geruite hemd met hip houthakkers gevoel vindt hij ongetwijfeld cool.

8. Voor de actieve, elegante oma

Ze zet graag een stapje in de wereld: een paar uur wandelen in de Ardennen, maar evengoed gaat ze een dagje shoppen met de vriendinnen. Dit ecru gewatteerd jasje is lekker warm én tegelijk elegant dankzij het striklint.

9. Voor je stoere man

Er schuilt een echte zeebonk in je man, want niks maakt hem gelukkiger dan een weekend aan de kust. Lekker uitwaaien tijdens de herfst, een fikse wandeling bij vriestemperaturen of gaan zeilen in het voorjaar: deze klassieker met kabelmotief hoort gewoon in zijn kast.

10. Voor de suikerzoete nicht

Cupcakes, homemade koekjes, een warme kop chocolademelk met marshmallows, een roze suikerspin: je nichtje valt voor alles wat zoet is. In deze comfy pyjama met rode zuurstokjes kan ze heerlijk cocoonen tijdens de vakantiedagen tussen de feesten.

11. Voor de liefste opa

Opa heeft altijd een reden om de deur uit te gaan. Wandelen met de kleinkinderen, een beetje wroeten in z’n moestuin, een toertje met de hond… Deze warme, wollen pet met ruiten wordt de komende maanden z’n beste maatje.

12. Voor je fashionable zus

Je zus verrast altijd weer met haar stijlvolle en trendy outfits mét bijpassende accessoires. Een even hip als handig zwart rugzakje? Die is helemaal terug van weggeweest en ontbreekt nog in haar collectie.

13. Voor je sportieve neef

Overdag is hij sportleraar, wat niet wil zeggen dat hij er altijd in trainingspak wil bijlopen. Maar hij heeft een duidelijke voorkeur voor comfortabel zittende kleding. Dit lichtgrijze vest in een zachte structuurstof oogt netjes en sportief tegelijk. Match points!

14. Voor die hippe tante

Je tante houdt van fel, opvallend en kleurrijk. Tijdens de grijze wintermaanden, wanneer iedereen naar zwart, grijs en blauw grijpt, houdt zij ervan om een opvallend contrast te vormen. Deze koraalrode muts met pompon past 100% bij haar.

15. Voor jezelf

Dé hit deze feesten: geen little black dress, maar eentje in trendy diepblauw. Deze jurk heeft aan één zijde fronsjes waardoor je optisch een taille creëert. Een droom van een feestjurk om je de hele avond mooi in te voelen.