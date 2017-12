10x lastminutecadeautjes die je morgen meteen al in huis hebt Sophie Vereycken

16u06 0 Thinkstock Nina Shopt Daar is het weer: de pakjesstress. Geen tijd meer om nog naar de winkels te rennen? De snelle beslissers kunnen ook nog steeds online hun slag slaan. Vandaag voor 20u besteld? Morgen onder de boom, beloofd.

1. Eéntje voor de millennials. Al durven wij te wedden dat ook oma's en opa's zich een avondje kunnen amuseren met deze draagbare printer. En zo heeft iedereen meteen een leuk aandenken aan kerstavond. De Sprocket van HP is verkrijgbaar in een leuke limited edition rode kleur, maar ook een hip wit tintje met roségoud. Aan jou de keuze. Verkrijgbaar voor € 129.

2. "Ik ga niet graag op reis," zei niemand ooit. En precies daarom zit je met dit notitieboekje van Moleskine altijd goed. Wat de bestemming ook moge zijn, met dit reisdagboek is de bestemmeling van jouw cadeautje ongetwijfeld in zijn nopjes. Verkrijgbaar voor € 21,50.

3. Lightboxen zijn zó 2017. Echte hipsters planten tegenwoordig een letterbord in hun interieur neer. Zo kan je jouw hersenspinsels met de hele wereld delen (of toch met wie er bij jou op bezoek komt). Verkrijgbaar voor € 31,95.

4. Té warm bestaat niet, zeker wanneer het buiten behoorlijk frisjes is. Met een sjaal doe je jong en oud, man en vrouw plezier. Verkrijgbaar voor € 19,95.

5. Ook zo beteuterd dat het seizoen van de Slimste Mens Ter Wereld er weer op zit? Haal het plezier dan in huis met het bordspel. En ongetwijfeld vindt je nonkel zichzelf minstens even grappig als de vakjury op televisie. Verkrijgbaar voor € 21,24.

6. Niets zo handig en veelzijdig als een draagbare luidspreker voor in huis. Gezellig wanneer er volk over de vloer komt, maar ook handig als achtergrondmuziek om toonvast mee te kwelen onder de douche. Extra pluspunt: beschikbaar in millennial pink voor de hippe vogels. Verkrijgbaar voor € 24,95.

7. Hoe meer glitter, hoe beter. Ook wat je telefoon betreft. Met een vrolijk hoesje is die telefoon beschermd én meteen klaar voor het nieuwe jaar. Kan je niet verkeerd mee gaan, dus. Verkrijgbaar voor € 42 in plaats van € 60.

8. Help die goede voornemens alvast een handje met een fitnesstracker rond je pols. Dit exemplaar ziet er zowaar eens niét lelijk uit, en geeft je de motivatie die je nodig had. Wedden dat het een schot in de roos is? Verkrijgbaar voor € 159.

9. Een beetje meer organisatie in de chaos des levens, als dat geen prachtig cadeau is om te geven? Wel, dat kan ook gewoon. Met deze overzichtelijke familieplanner vergeet je nooit meer dat het pianoles is, morgen de vuilniszakken buiten mogen en dat oma binnenkort jarig is. Verkrijgbaar voor € 12,99.

10. De eerste persoon die niet blij wordt van koffie, moeten wij nog tegenkomen. Al helemaal wanneer die koffie ook nog eens uit een design kan geschonken wordt. Met deze espressomaker schenk je niet alleen de lekkerste, maar ook de meest stijlvolle kopjes uit. Verkrijgbaar voor € 79,95.