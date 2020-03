10 fleurige handtassen voor instant vrolijkheid Lynn Guillaume

26 maart 2020

11u00 0 Nina Shopt Nu de lente eindelijk in het land is, mogen felle kleuren en bloemenprints weer uit de kast. Nu de lente eindelijk in het land is, mogen felle kleuren en bloemenprints weer uit de kast. Ninashop.be selecteerden de fleurigste handtassen voor jou. Instant feelgood!

De lente kent een andere start dan we verwacht hadden, maar we maken er maar beter het beste van. Gelukkig spelen de lentetrends in ons voordeel. Romantische bloemenprints en vrolijke kleuren sieren de virtuele winkelrekken en toveren een instant glimlach op ons gezicht.

Ook in handtassenland zijn de lentetrends vrolijker dan ooit. Van felroze en pittig oranje tot vrolijk blauw en een vleugje geel: kleur is overal. Maak dus alvast ruimte vrij in je kledingkast voor deze opvallende statement pieces die je beige en grijze basics de nodige pit geven.

Flower Power

1. Essentiel Antwerp - Kobaltblauwe shopper met bloemen (€ 145)

2. Fiorelli - Bethnal (€ 69)

3. Mia Tomazzi - Versillia (€ 59,90 ipv € 249

Vrolijke kleuren

1. Lia Biassoni - Monate (€ 74,70 ipv € 249)

2. Mia Tomazzi - Pontina (€ 64,90 ipv € 279).

3. Kurt Geiger - Mini Kensington (€ 185)

4. Lia Biassoni - Fiora (€ 36,90 ipv € 159)

Statement pieces

1. Zara - Schouderta sjaaltje - (€ 49,95)

2. Antik Batik - Clutchtasje (€ 185)

3. Anna Morellini - Virginia (€ 53,70 ipv € 179)

Liever een neutrale kleur? Bekijk meer handtassen op Ninashop.be

