10 basic handtassen die je geld waard zijn

26 september 2019

11u30 0 Nina Shopt Niets mis met een portie blingbing of dierenprints, maar je hebt heus geen toeters en bellen nodig om een statement te maken. Investeer liever in een basic handtas die je elk seizoen opnieuw kan dragen. Dit zijn onze tien favorieten van het moment!

Die dure handtas in lakleer of zebraprint? De kans is groot dat die binnen de kortste keren stof onderaan in de kast stof ligt te vergaren wegens outdated. Een slimme meid houdt bij het kiezen van een nieuwe handtas rekening met het eeuwenoude ‘less is more’. Een klassieker in een neutrale kleur en uit kwaliteitsleer zwier je maar wat graag om je schouder en leent zich voor elke gelegenheid. Goed voor jarenlang gebruiksplezier!

1. Voyager Small Crossgrain Leather Tote Bag - Michael Kors

2. Anapo - Lia Biassoni

3. Brembo - Lia Biassoni

4. Clio Classic - Clio Goldbrenner

5. Mallero - Lia Biassoni

6. Sofia - Anna Morellini

7. Round Love Note - Liebeskind Berlin

8. Mini zip satchel - Ralph Lauren

9. Isa - Daphny Raes

10. Monte Cairo - Pia Sassi

