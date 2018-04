NINA’s ultieme terrasjesgids: Gent Liesbeth De Corte

18 april 2018

16u05 0 Nina Met het zalige lenteweer steekt de goesting in een zonnig terras, inclusief glas wijn of cocktail, spontaan de kop op. We deden een ronde langs de beste adressen van Vlaanderen waar je een stevige portie vitamine D kan opdoen. Vandaag: Gent.

Vooruit

Het zomerterras van kunstencentrum Vooruit is een grote oase in de stad. De kleurrijke stoeltjes zorgen voor een urban vibe en op een minuutje wandelen ben je al in de drukste winkelstraat van Gent. Perfect om even uit te blazen na een lange, vermoeiende shopdag dus.

Een foto die is geplaatst door Performing arts center (@vooruit) op 06 apr 2018 om 13:38 CEST

Sint-Pietersnieuwstraat 23

Meer info: Facebookpagina Vooruit

Marimain

Als je geen plekje vindt bij de Vooruit, kan je ook de straat oversteken naar Marimain. Het theatercafé baadt zowat de hele namiddag in de zon en is volgens Visit Gent het ideale plekje om stiekem toevallige voorbijgangers te keuren.

Walpoortstraat 17

Meer info: Facebookpagina Marimain

Stek

Het interieur én terras van STEK lijkt recht van Pinterest te komen, en daar zitten alle planten voor iets tussen. Is het liefde op het eerste gezicht met een pannenkoekenplant of een trendy fiscus elastica? Dan kan je het stuk groen gewoon kopen en mee naar huis nemen.

🌞🌿Het lange wachten wordt beloond: het zonnigste terras van Gent is terug. Wees welkom om te genieten van het zonnetje in onze vernieuwde stadstuin! 🍹☕️🍦

Nederkouter 129

Meer info: Facebookpagina STEK

Bar Jan Cremer

Een van de bekeste terrasjes in Gent is zonder twijfel Bar Jan Cremer. Nogal wiedes: dankzij de oranje klapstoelen krijg je een instant strandgevoel, zonder naar huis te gaan met zand in je schoenen.

Kramersplein 5

Meer info: website Bar Jan Cremer

Kiosko

Als je van station Gent Dampoort naar het oude sluiswachtershuisje op de Hagelandkaai vind je Kiosko. Deze gezellige bar is een initiatief van het Italiaanse restaurant Per Bacco, dus de Italiaanse zomer is hier nooit veraf.

Gent, je gaat me nog wel wat vaker zien het komende jaar #Klinkenopdéjob #🍸 #CAWPartnergeweld #Gentsaccentindemaak #Schoonstad (#Antwerpenook)

Hagelandkaai 40b

Meer info: Facebookpagina Kiosko

Mosquito Coast

Waar Kiosko je verwent met Italiaanse delicatessen en een uitzicht op het water, weet het terras van reizigerscafé Mosquito Coast je te verleiden met z’n tropische sfeer. Dankzij de uitgebreide menukaart met wereldkarakter waan je je een beetje op reis in eigen land.

Hoogpoort 28

Meer info: website Mosquito Coast

Jigger’s

Zo’n zes jaar geleden werd Jigger’s geopend als speakeasy. Ondertussen staat de cocktailbar al in de top 100 van beste bars ter wereld. Nog leuker: sinds vorig jaar moet je niet meer naar de kelder, maar kan je op een van de twee terrassen proeven van de lekkere drankjes.

Oudburg 16

Meer info: website Jigger's

Fou d’O

Fou d’o ligt niet meteen in het centrum, maar is wel de place to be als je iets te vieren hebt. Niet in het minst omdat je een prachtig uitzicht hebt over de Leie. Naar verluidt heeft het restaurant ook een aanlegsteiger, voor de enkelingen die met een boot arriveren.

Ready to serve 🍴☀️

Snepkaai 40

Meer info: website Fou d'O