NINA's ultieme terrasjesgids: Brussel Margo Verhasselt

21 april 2018

16u03 0 Nina Met het zalige lenteweer steekt de goesting in een zonnig terras, inclusief glas wijn of cocktail, spontaan de kop op. We deden een ronde langs de beste adressen van Vlaanderen waar je een stevige portie vitamine D kan opdoen. Vandaag: Brussel.

Waff

Een prachtig modern terras waar elke dag wel iets anders te beleven valt? Waff heeft het. Dit plekje in Elsene biedt de perfecte mix aan tussen een restaurant, bar en wie weet zelfs een dancing, écht voor ieder wat wils dus.

Boondaalsesteenweg 455, 1050 Elsene

Stam

Hou je van een gezellige ambiance, verschillende culturen en een zuiderse sfeer? Dan moet je bij Stam zijn. Stam heeft zonder twijfel een van de leukste zonovergoten terrassen van de hele Matongé-wijk. Wil je een plekje bemachtigen, moet je snel zijn!

Bouréstraat 1, Elsene

After work and week-end 🍷 Een foto die is geplaatst door null (@victoriafel) op 30 jun 2017 om 18:18 CEST

La Fabrique en ville

Op zoek naar een groen pareltje in het hartje van Brussel? Dan ben je bij La Fabrique en ville aan het juiste adres. Het terras van de hippe brunch- en lunchspot in het Egmontpark wordt een ware hemel zodra de zon schijnt.

Egmontpark, Waterloolaan 44, 1000 Brussel

Le Fontainas

Pal in het centrum van Brussel. Goed voor mensen die houden van een gezellige sfeer, een divers cliënteel en een oud maar vooral gouden 70's interieur. Le Fontainas heeft het perfecte terras om tijdens het luisteren naar leuke muziek voorbijgangers te spotten.

Kolenmarkt 91, 1000 Brussel

Café Walvis

Wie de populaire en lange Dansaertstraat afloopt, wandelt café Walvis tegemoet. Geliefd bij zowat elke Brusselaar. Café Walvis staat bekend om het gezellige terras voor de deur, een gigantisch lange toog en charmante sfeer. Ook voor muziekliefhebbers is café Walvis een ware match made in heaven. Twee keer in de maand wordt er op donderdag een concert gehouden en in het weekend kan je genieten van een DJ.

Rue Dansaert 209, 1000 Brussel

#belgium #brussels #dansaert #canal #cafewalvis #vedett #terrasse #sunday Een foto die is geplaatst door null (@) op 14 aug 2017 om 13:55 CEST