NINA’s grote cadeaugids: de beste presentjes voor de foodie, de huismus en 4 andere types in je bubbel

We kunnen het er allemaal over eens zijn dat 2020 geen topjaar was, om het zacht uit te drukken. Tijd om er dus feestelijk afscheid van te nemen – met je minibubbel, je gezin of virtueel met de hele familie. En wie feest zegt, zegt cadeautjes. NINA ging online kerstshoppen en sprokkelde de leukste items voor de foodie, de huismus, de kinderen, de duurzame beautylover, de snufjesmens en de grapjesmaker.

Om te hamsteren

Nee, deze keer geen toiletpapier, alsjeblieft. Sla je voorraad drank en spijs in, en maak er iemand gelukkig mee. Alles is Belgisch. Smakelijke kerst!

1. Non-alcoholische spirit € 16,50 via juttu.be

2. Macadamianoten in een chocoladejasje € 18,50 (per stuk) via maisonmacolat.com

3. Keukenschort ‘flower girl’ € 29,50 via helenb.be

4. Neuzekes € 25 via cuberdonsleopold.com

5. Blik losse thee € 15,90 (100 g) Or Tea? via goodfoodshop.be

6. Glazen schalen € 50 per stuk en € 25 voor het deksel via valerie-objects.com

7. Etagère van bamboevezel € 21,95 Point-Virgule via dhondt.be

8. Koekjesassortiment € 6,50 (150 g) via philipsbiscuits.online

9. Alcoholvrije aperitief Royal Flush € 10 via lndrinks.be

10. Drinkglazen van oude wijnflessen € 12,95 voor twee stuks Botega te koop in de JBC-winkel

11. Gemberdrank in geschenkverpakking € 49,95 via gimber.com

Om het thuis gezellig te maken

Ongetwijfeld dé uitspraak van dit tropenjaar: blijf in uw kot. Hopelijk wordt 2021 het jaar van ‘kom uit uw kot’, maar met knusse spulletjes voor thuis doe je alsnog niets mis.

1. Belgische geurkaarsen € 26 per stuk via fishermansdaughter.be

2. Boek ‘Bohemien bloemschikken’ € 24,99 via standaardboekhandel.be

3. Volledig personaliseerbaar plantenschilderij vanaf € 357 via junglelab.eu

4. Geurkaars € 26,50 via ingepaktantwerpen.be

5. Plantenpotten € 28 per stuk via serax.com

6. Wollen plaid € 41,93 via overstockhome.be

7. Draagbaar tafeltje € 65 Ferm Living via misterdesign.be

8. Bord € 22,99 (voor 4 stuks) via laredoute.be

9. Kussen € 34 via marimekko.com

10. Slippers met borduursels € 65 via stories.com

Om de kinderen bezig te houden

Dé vraag van elke ouder anno 2020: hoe entertain ik mijn kind? Met deze cadeautjes geef je ze inspiratie én gun je jezelf enkele uurtjes rust.

Volledig scherm © NINA

1. Skatesneakers € 50 via vans.be

2. Tipi € 164 via westwingnow.nl

3. Boek ‘Snotapen’ € 19,95 Uitgeverij Stratier via jbc.be

4. Overtrek met raket SNURK € 59,95 via debijenkorf.be

5. Teckel-knuffel € 54,99 via sissy-boy.be

6. Fitbit € 49 via decathlon.be

7. Ringenspel in de vorm van een gewei CASA € 4,95 via casashops.com

Om solidair te zijn

Geef dit jaar een een stukje mooiere planeet cadeau met een van deze beautygiftsets. Zo storten ze bij het Belgische Cîme van elk verkocht product een deel van de opbrengst aan het Little Doctors-project in Nepal. Maar ook de andere sets zijn duurzaam gemaakt.

1. Hydrate Gift Box Authentic Beauty Concept € 59,90 bij finesse-beauty.be

2. Limited Edition Scent Diffuser Marie-Stella-Maris € 29 bij blos-shop.com

3. Almond Giftset L’Occitane € 12,50 via loccitane.com

4. Festive Bauble Collection Molton Brown € 35 bij senteursdailleurs.com

5. Holiday Gems Match the Gloss kit Kiko Milano € 11,99 bij kikocosmetics.com

6. Small Gift Set Scento € 11,95 bij iciparisxl.be

7. Formula Pura Set Deborah Milano € 11,95 bij douglas.nl

8. Golden Duo Pure Shampoo RainPharma € 40 bij rainpharma.be

9. Kerstbox met handcrème en hand- & bodywash € 29,90 bij cime-skincare.com

Om jezelf bezig te houden

Van Zoom tot delivery-apps. Godzijdank voor technologie de afgelopen maanden. Met deze snufjes wordt de lange (corona)winter net iets plezanter.

Volledig scherm © NINA

1. Instax camera € 129,99 Fujifilm via instax.be

2. Powerbank € 29,95 Mojipower via asadventure.com

3. Smartwatch vanaf € 199,99 via garmin.com

4. Koptelefoon € 149,99 via teufelaudio.be

5. Belgisch meditatie-apparaatje € 159 moonbird.life

6. Draagbare wekkerradio € 99 Sangean via shop.hln.be

7. Gameconsole Xbox € 299,99 via xbox.com

Om te lachen

Dat is het beste wat je kan doen met onze miserie. Noem deze knipogen naar corona maar gerust cado-vidjes.

Volledig scherm © NINA

1. Kersthanger € 21 Brooklyn Vibe via amazon.com

2. Cartoonstrip ‘Het jaar van de hamster’ € 17,50 via standaardboekhandel.be

3. Totebag € 10 via koaren.be

4. Beker ‘Alles komt goed’ € 14 via helenb.be

5. Kaarsenhouder met middelvinger € 39,90 Moxon via pietmoodshop.be

6. Pin ‘So Tired’ € 9 Alphabetbags via shoplily.be

7. Kerstkaartjes € 3 per stuk via kaartblanche.com