NINA lanceert collectie in knalkleuren met Bel&Bo. Dit zijn de favorieten van de redactie: “Klaar voor terrasjesweer!”

De nieuwe collectie van Bel&Bo en NINA ligt nu in de winkel en het is exact wat je nodig hebt om je kleerkast voor de lente een opkikker te geven. Denk vrolijke kleuren als knalroze en zuiders oranje en zomerse stoffen als crochet en linnen. Onze redactrices tonen hoe ze hun favoriete stuk zouden dragen. “Zo voeg je in een-twee-drie een vrolijke dosis kleur toe aan je outfit.”

Fleur koos voor de kimono met kleurrijke grafische print

“In mijn kleerkast vond je tot nog toe geen enkele kimono, maar voor dit lentefrisse lichtgewicht maak ik maar al te graag een uitzondering. Ik hou van de comfortabele snit en de heerlijk zwierige stof, maar viel vooral als een blok voor de knallende print. In een-twee-drie voeg je met dit stuk een vrolijke dosis kleur toe aan je outfit.”

“Hoewel hij ook perfect dienst kan doen op een fancy feest, combineer ik de kimono liefst met een simpel wit T-shirt, culotte jeans, gouden juweeltjes, een gevlochten handtas en beige botjes of felroze instappers. Het bijbehorende lint gebruik ik als riempje. Klaar voor terrasjesweer!”

Valeriya ging voor de witte, mouwloze T-shirt met leuke quote

“Ik ben een echte sucker voor een kledingstuk met een toffe uitspraak op. Toen ik de quote ‘ You make me dance’ las, wist ik meteen: dit is totally me! Want zodra ik goede muziek hoor, wil ik bewegen. Daarbij is een wit T-shirt een klassieker die nooit uit de mode raakt en kan je het letterlijk met alles combineren. De feloranje letters en de mouwloze snit maken dit exemplaar ook nét dat tikkeltje unieker.”

“Ik koos ook een maatje groter, voor een oversized look en stylede het lekker casual, met een comfy jeans met brede pijpen en zwarte All Stars. Accessoires zoals ringen, een ketting, oorbellen en een riem maken de outfit af.”

Chloë ging voor het maatpak in zuurstokroze

“Strak in ’t pak: de trend waarvan ik zó blij ben dat hij bestaat. Ik heb een rood, een wit en een beige pak in de kast hangen. Een ‘hot pink’ exemplaar past daar heel mooi tussen. Als er nog iemand roept dat pakken alleen maar voor mannen zijn, komen mijn haren recht (lacht). Zo’n powersuit is vrouwelijk, modieus en bespaart je in de ochtend heel wat tijd.”

“Het liefst draag ik deze roze versie met een paar sneakers naar het werk. Een mooie witte T-shirt eronder: klaar. Al staat roze ook echt prachtig met oranje. Instant lentegevoel! Als het chiquer mag (waar blijft die Barbieparty?) zou ik voor een hak durven gaan. Naar een feestje kan dat ook, met een mooie blouse onder het pak.”

Kato koos voor een blouse met ietwat atypische print

“Een kleurrijke blouse, wie wordt daar nu niet vrolijk van? Ik hou ervan, zeker bij milde temperaturen. Lekker luchtig wanneer de zon schijnt, de perfecte cover-up bij een fris lentebriesje. En nog een voordeel: je kan zo’n felle blouse echt mega easy stylen, ook al lijkt dat niet zo.”

“Combineer hem met een geklede grijze of witte broek, een jeansrokje of zoals ik deed: een lichte flared jeans. Stuk voor stuk topcombinaties! En al zeker wanneer je er een hippe sneaker of hakje bij draagt.”

Geertrui koos voor de knaloranje minirok met gestrikt detail

“Oranje is absoluut een van mijn favoriete kleuren. Gek genoeg kocht ik me vorige winter een rokje in krak dezelfde tint. Dit exemplaar van Bel&Bo heeft een heel leuke snit, er zitten franjes aan en het flapje vooraan en de strik geven het wat speelsheid, zoals bij een tennisrokje.”

“Je kan de rok combineren met een gehaakte top — die zit ook in de collectie — of aan colorblocking doen, met het mouwloze hemdje in dezelfde knalkleur. De stof is half linnen, half katoen, heel fris en aangenaam om te dragen. Laat de zon en de bruine benen maar komen!”

