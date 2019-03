Zweedse balletjes van IKEA kan je nu ook bestellen via app die voedselverspilling bestrijdt LDC

12u06 0 Nina kookt Een tripje naar de IKEA kan 2 redenen hebben: je bent op zoek naar nieuwe meubels of je wilt smullen van de köttbullar, aka de Zweedse balletjes. Voor de culinaire liefhebbers wordt dat uitstapje een tikje makkelijker én duurzamer gemaakt, want zij kunnen vanaf nu gerechten bestellen via de app Too Good To Go.

Doet de naam Too Good To Go geen belletje rinkelen? Die app wilt voedselverspilling tegengaan. Hoe? Via de app kan je checken of er in de buurt ergens voedseloverschotten zijn. Die kan je voor een fractie van de prijs bestellen én vervolgens ophalen. Het platform werkt al een tijdje samen met bakkerijen, restaurants, hotels en supermarkten, en vanaf nu dus ook met IKEA.

In februari werd een pilootproject opgestart in de filialen in Luik en Hasselt. Dat was blijkbaar een succes, want de beschikbare maaltijden waren bijna dagelijks uitverkocht. Vanaf nu werkt de app dus ook samen met alle Belgische winkels van de Zweedse meubelreus. Je kan kiezen tussen een voor- en hoofdgerecht of een hoofdgerecht en dessert, om het ‘s avonds rond sluitingstijd af te halen. Het prijskaartje: € 2,99.

Op die manier willen de 2 organisaties voorkomen dat maaltijden in de vuilbak belanden. Ook leuk is dat je een eigen voorraaddoos mag meebrengen. Zo wordt ook vermeden dat er overbodig afval of plastic wordt gecreëerd.

Jonas Mallisse, initiatiefnemer van bij Too Good To Go, reageert alvast enthousiast op de samenwerking. “Too Good To Go wil in 2019 zo’n 1 miljoen maaltijden redden. Onze samenwerking met IKEA kan hierbij een enorme stap vooruit zijn. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de maaltijden op de juiste plaats belanden, namelijk op het bord van de klant.”