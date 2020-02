Zondag Lichtmis: 3 verrassende recepten voor pannenkoeken

Nina kookt Vandaag is het Maria-Lichtmis, traditiegetrouw een pannenkoekenfestijn. Zoet, hartig, klein of groot: iedereen – gelovig of niet – vindt ze vooral lekker!

Voor 4 personen • 30 minuten

• 180 g rijpe bananen, gepureerd • 2 el ­plantaardige boter • 1 tl limoensap • snuf ­kaneelpoeder • 120 ml amandelmelk • 125 g bloem • 2 tl bakpoeder • ½ tl baksoda • zonnebloemolie

Voor de topping:

• blauwe ­bessen • 40 g gemengde noten, ­gehakt • agavesiroop

Zo ga je te werk

1> Meng de gepureerde bananen met de boter, het limoensap en het kaneelpoeder. Klop er de amandelmelk onder. Voeg dan in delen de bloem met het bakpoeder en de baksoda toe. Voeg nog wat melk toe als het beslag te dik is.

2> Bak pannenkoekjes van het beslag in hete zonnebloemolie. Serveer de pannenkoekjes met de bessen en noten. Bedruppel met agavesiroop.

TIP: Ook lekker met een lepel kokosyoghurt

2. TRADITIONEEL: KLASSIEKE PANNEKOEKEN

Voor 4 personen • 40 minuten

• 20 g boter, gesmolten • 200 g bloem • 4 eieren • 50 g suiker • 400 ml melk • 2 el arachideolie + extra om te bakken

Zo ga je te werk

1> Meng de boter onder de bloem. Breek er een voor een de eieren bij en roer goed onder elkaar. Voeg de suiker, melk en olie toe en klop tot een glad beslag. Gebruik ­eventueel een staafmixer.

2> Doe een beetje olie in een pan en laat goed warm worden. Bak pannenkoeken van het beslag. Vet de pan regelmatig in. Serveer de pannenkoeken met bruine of witte suiker, confituur of boter.

TIP: Bak je pannenkoeken in een antiaanbakpan!

3. HARTIG: SPINAZIEFLENSJES MET KIKKERERWTEN, CHAMPIGNONS EN SPEK

Voor 4 personen • 45 minuten

• 4 eieren • 400 ml sojamelk • 120 g bloem • 1 el gesmolten kokosolie • flinke handvol spinazie • handvol dragonblaadjes • handvol basilicumblaadjes + extra om af te werken • zonnebloemolie

Voor de topping:

• 800 g kikkererwten, uit blik • olijfolie • 1 tl paprikapoeder • 1 tl komijnpoeder • ½ tl cayennepeper • 1 rode appel • 1 peer • 400 g gemengde paddenstoelen • 2 teentjes ­knoflook, geperst • 1 tl verse tijmblaadjes • 120 g gerookte spekblokjes • 1 el tahin • sap van 1 citroen • 1 tl ahornsiroop of honing • 2 el pitten en zaden • peper en zout

Zo ga je te werk

1> Klop een beslag van de eieren, sojamelk, bloem, kokosolie en 1 theelepel zout. Zet 30 minuten in de koelkast. Verwarm de oven voor op 180 °C.

2> Bewaar 100 g van de kikkererwten. Hussel de rest van de kikkererwten met een scheut olijfolie en kruid met het paprikapoeder, komijnpoeder, cayennepeper, peper en zout. Verdeel ze over een met bakpapier beklede bakplaat en zet 20 minuten in de oven.

3> Snij de appel met schil in kleine blokjes. Schil de peer en snij ook in blokjes. Maak de paddenstoelen schoon en snij ze in plakjes. Bak de paddenstoelen met de knoflook en tijm goudbruin in olijfolie. Voeg de appel- en peerblokjes toe en laat 1 minuut meebakken. Kruid met peper en zout. Bak het spek in een droge koekenpan krokant.

4> Mix de resterende kikkererwten met een scheut olijfolie, de tahin, het citroensap en de honing glad. Breng op smaak met peper en zout.

5> Giet het beslag in een blender. Voeg de spinazie, dragon en basilicum toe en mix glad. Verhit wat olie in een antiaanbakpan en bak flensjes van het beslag.

6> Verdeel de flensjes over de borden. Schep op elk flensje wat kikkererwten, paddenstoelen en spekjes en bestrooi met de pitten en zaden. Werk af met de basilicumblaadjes en bedruppel met de kikkererwtendressing. Vouw de flensjes dubbel.

TIP: Bak de flensjes niet te lang, zo blijven ze mooi groen.