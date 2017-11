Zondag brunchdag: Nathalie Meskens deelt haar recept voor de lekkerste vegan cheesecake Redactie

11u56 0 Bram Debaenst Nina kookt Ze zag er plots zo goed uit: stralend, sportief en goed in haar vel. Nathalie Meskens kreeg zoveel vragen over haar transformatie dat ze nu haar geheim deelt in een receptenboek. “Gezonder, maar nog steeds even lekker eten!” En wij mogen de hele week iedere dag één receptje met jullie delen. Smakelijk!

Nina kookt Vegan cheesecake met avocado

voor 1 cake

1 uur + 2 uur opstijven

Ingrediënten

Voor de bodem:

- 125 g pecannoten

- 50 g geraspte kokos

- 70 g pure chocoladecallets

- 190 g ontpitte dadels

- 3 el gesmolten kokosolie op kamertemperatuur

Voor de vulling:

- 600 g avocadovruchtvlees (ongeveer 6 avocado’s)

- 2 dl limoensap (ongeveer 8 limoenen)

- 1 1/2 tl limoenzeste

- 190 g biologische honing (of plantaardige siropen zoals ahorn, agave...)

- 1 3/4 dl gesmolten kokosolie op kamertemperatuur

Bereiding

De bodem:

Verwarm de oven voor op 150 °C.

Bekleed een bakplaat met bakpapier en rooster de pecannoten en de kokos in de oven gedurende ongeveer 7 minuten tot ze goudbruin zijn.

Doe de noten en kokos in een keukenmachine samen met de andere ingrediënten voor de bodem en mix tot een kruimelig, maar kleverig mengsel. Laat het niet helemaal glad worden.

Bekleed een springvorm (18 cm doorsnee) met bakpapier.

Doe het beslag in de springvorm. Overdek de kruimellaag met bakpapier en druk de bodem goed plat met je handpalm, zodat je een gelijkmatige laag krijgt. Haal het bakpapier er voorzichtig weer af en zet de vorm in de koelkast.

De vulling:

Mix alle ingrediënten voor de vulling tot een glad mengsel.

Voeg naar smaak extra limoensap of –zeste toe en zoet eventueel met wat extra honing of ahornsiroop. De vulling moet fris en ‘n tikje zurig smaken.

Haal de vorm uit de koelkast en giet het beslag op de bodem. Dek de vorm af en zet de taart minstens een paar uur of tot de volgende dag in de koelkast tot hij mooi is opgesteven.

‘Plan Boost’ is verschenen bij Borgerhoff & Lamberigts en kost 24,99 euro. Meer informatie vind je op de website.