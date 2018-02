Zolang blijft een brood goed in de diepvriezer TVM

27 februari 2018

14u56 3 Nina kookt Er gaat niets boven een snede heerlijk vers brood, maar je hebt misschien geen tijd om regelmatig naar de bakker of winkel te gaan? Dan is brood invriezen een hele handige oplossing. De do's en don'ts.

Zo doe je het

Neem een vers brood, steek het in een plastic diepvrieszakje of laat het in de broodzak, en vries het in. Ideaal voor je lunchpakket, is om kleinere porties in te vriezen. Haal het pakketje de avond voordien uit de diepvriezer, en laat het op kamertemperatuur ontdooien.

Zo lang kun je het bewaren

De vuistregel bij voeding invriezen is dat je het ongeveer drie maanden ingevroren kunt bewaren zonder kwaliteitsverlies. Brood is daar echter een uitzondering op, want het blijft maar een maand goed in de vriezer. Hetzelfde geldt trouwens voor gebak.

Ontdooid brood mag ook nooit opnieuw ingevroren worden!