Zoet, zoeter, zoetst: Loïc maakt javanais van speculaas MV

28 november 2019

17u11 0 Nina kookt VTM-huiskok Loïc Van Impe tovert elke dag zonder al te veel moeite passie op je bord en op je scherm. Vandaag maakt hij javanais van speculaas.

INGREDIËNTEN

10 eieren

500g ongeraffineerde rietsuiker

200g amandelmeel

200g bloemsuiker

100g bloem

8 speculaaskoekjes

500g boter

25cl culinaire room

250g zwarte chocolade

BEREIDING

1. Scheid 10 eiwitten van de dooiers.

2. Voeg 100g ongeraffineerde rietsuiker suiker toe aan de eiwitten.

3. Laat 15min opkloppen.

4. Meng 200g amandelmeel met 200g bloemsuiker.

5. Voeg 100g bloem en een snuif zout toe.

6. Doe 4 speculaaskoeken in de cutter en voeg toe.

7. Zeef het mengsel en voeg toe aan de opgeklopte eiwitten.

8. Meng 400g ongeraffineerde rietsuiker met 100ml koud water en laat koken tot het 118°C is.

9. Verwarm de oven voor op 220°C.

10. Verdeel het deeg van de biscuit over twee bakplaten.

11. Bak in 8min af in de oven op 220°C.

12. Doe 2 eidooiers in een mengkom.

13. Mix 4 speculaaskoeken in de cutter.

14. Voeg de suikersiroop beetje bij beetje toe aan de dooiers en klop terwijl op.

15. Voeg de speculaaskorrels toe.

16. Haal de biscuit uit de oven en dek af met een handdoek.

17. Voeg 500g boter op kamertemperatuur toe aan het mengsel.

18. Laat 15min opstijven in de koelkast.

19. Breng 25cl culinaire room aan de kook.

20. Haal van het vuur en voeg de chocolade toe. Meng goed.

21. Snijd de biscuit in 4 identieke rechthoeken.

22. Leg de biscuit op een plank, bestrijk met boterkruimel en voeg kruimels van speculaas toe.

23. Herhaal dit en bestrijk de laatste laag met ganache.

24. Werk af met kruimels van speculaas.

25. Laat afkoelen in de koelkast tot de chocolade hard is.

Rode Neuzen Dag kent vrijdag zijn finale. Met het ingezamelde geld helpt Rode Neuzen Dag onze jongeren sterker te maken, vooral op scholen. Samen met meer dan 2 miljoen lezers gaat HLN voor #generationstronger. Als elke HLN-lezer slechts 1 euro bijdraagt, kan Rode Neuzen Dag een recordsom ophalen in de laatste rechte lijn. Het enige wat je daarvoor moet doen, is een sms sturen. Dat doe je door NEUS te sms’en naar 4666. Met slechts 1 euro kan je dus een wereld van verschil maken. Of het is gelukt, verneem je vrijdag tijdens de grote liveshow op VTM om 20.40 uur.