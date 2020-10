Elke dag vers Gesponsorde inhoud Zoals bij de bomma: zelfgemaakte kroketjes met prei en cordon bleu

Lidl

05 oktober 2020

12u00 2

Kroketjes zijn yummie, homemade kroketjes nog veel yummie-er! Serveer ze met prei in kaassaus en smeuïge cordon bleu voor een bordje vol nostalgie.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

4 cordon bleu

4 stengels prei

bosje peterselie, fijngehakt

40 g bloem

750 ml melk

250 g geraspte emmenthaler

nootmuskaat

30 g boter

peper en zout

Voor de kroketjes:

1 kg aardappelen

4 eieren

nootmuskaat

200 g paneermeel (of verkruimeld oud brood)

100 g bloem

Zo maak je het:

Schil de aardappelen en kook ze gaar in gezouten water. Giet ze af en laat ze op een zacht vuur uitdampen. Stamp ze tot een fijne puree, zonder brokjes. Roer er 1 eidooier onder en kruid met nootmuskaat, peper en zout. Laat de puree goed afkoelen. Vul een spuitzak met puree en snij de tip van de zak weg (met zo’n 3 centimeter diameter). Spuit in een vlotte beweging en op een bebloemd werkblad lange worsten van de puree. Snij de worsten in stukken van 5 cm. Kluts het eiwit van de resterende 3 eieren los en doe de bloem en het paneermeel in twee aparte borden. Kruid het eiwit met peper en zout. Wentel de kroketten eerst door de bloem, vervolgens door het eiwit en tot slot door het paneermeel. Zet de kroketten even apart.

Snij het donkergroen van de prei en spoel de stronken schoon. Snij de preistengels in halve ringen en bak ze even aan in boter. Kruid met peper en zout en voeg een scheutje water toe. Laat op een zacht vuur garen.

Verwarm de friteuse. Smelt voor de kaassaus de boter en roer er de bloem door. Roerbak 2 minuten. Giet er langzaam en al roerend de melk bij tot de saus begint in te dikken. Roer de kaas door de saus en kruid met peper, zout en nootmuskaat. Voeg de prei toe en schep goed om.

Bak de cordon bleu goudbruin en gaar in boter. Bak de kroketten goudbruin in de friteuse. Serveer de cordon bleu met de prei in kaassaus en de kroketjes. Werk af met de peterselie.”

