Zo ziet de duurste donut ter wereld eruit

14u30 0 thinkstock . Nina kookt Weet je echt niet meer wat te doen met je geld? Dan laat je een gouden donut maken ter waarde van 85 euro. In de Amerikaanse realityserie 'Secret Lives of the Super Rich' maken we kennis met de 'Golden Christal Ube', een donut met een subtiele champagnesmaak die wordt afgewerkt met een laagje eetbaar goud van 24 karaat.

In de populaire Amerikaanse realityserie 'Secret Lives of the Super Rich' krijg je inkijk in de decadente levens van heel rijke mensen. Op Instagram deelt het programma een video van een donut, die omschreven wordt als 'de duurste ter wereld.'

De zogenaamde 'Golden Crystal Ube' is gemaakt in opdracht van de Manila Social Club in Miami. Aan het deeg werd een toets champagne toegevoegd en om het geheel af te werken krijgt de donut een eetbaar laagje goud van 24 karaat. Binnenkort zal de decadente koffiekoek te zien zijn in 'Secret Lives of the Super Rich.'

Een luxueus hongertje gekregen? Voor één donut betaal je 100 dollar (85 euro) of een hele doos van 12 stuks voor 1200 dollar (1000 euro). Die worden gelukkig wel aan de deur geleverd met een Rolls Royce, al vrezen we dat die niet tot in België rijdt.

Check out the world's most expensive doughnut 🍩💰 (Set your DVR for an ALL NEW Secret Lives of the Super Rich Thursday at 10pm on CNBC) 409 Likes, 23 Comments - Secret Lives of the Super Rich (@cnbcsuperrich) on Instagram: "Check out the world's most expensive doughnut 🍩💰 (Set your DVR for an ALL NEW Secret Lives of the..."