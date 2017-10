Zo zien ziekenhuismaaltijden in Japan eruit ND

09u25

Bron: The Huffington Post 0 Imgur Omuraisu, pastaslaatje, kippensoep, inktvisringen, fruit en groene thee Nina kookt In België zijn ziekenhuismaaltijden niet bepaald om wild van te worden, met die witte boterham met smeerkaas als hoofdingrediënt voor het diner om 17 uur in de namiddag. In Japan daarentegen zou je bijna je best doen om een been te breken. De maaltijden die je daar op je bord krijgt, zullen zonder twijfel de pijn verzachten.

De inkijk in het menu van Japanse ziekenhuizen hebben we te danken aan een vrouw op Reddit die anoniem wil blijven. Zij beviel onlangs in een ziekenhuis in Japan. Op Imgur deelt ze kiekjes van haar maaltijden, die er smakelijker uitzien dan in sommige Japanse restaurants bij ons. "Ik keek er elke keer naar uit om te eten in het ziekenhuis, dus ik wou er ook foto's van nemen." Als je haar foto's ziet, begrijp je ook onmiddellijk waarom.

"Bij de maaltijden kwam steeds informatie over het aantal calorieën in de maaltijd," vertelt de vrouw verder op Reddit over haar ziekenhuiservaring. "We kregen ook altijd een kleine snack in de namiddag, zoals een stukje cake met thee." Volgens Ryan Takeshita, hoofdredacteur bij The Huffington Post Japan, is dit soort maaltijden niet ongewoon in Japanse ziekenhuizen. "Natuurlijk niet overal. Maar meestal zien maaltijden er zo uit in scholen, ziekenhuizen of in bedrijfsrestaurants." Wij zijn voortaan iets minder voorzichtig als we op reis gaan naar Japan.