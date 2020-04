Lunch Gesponsorde inhoud Zo wordt lunchen met boterhammen fun: kidsproof tips & recepten voor het weekend Aangeboden door Délio

16 april 2020

08u00 0 Nina kookt Een broodmaaltijd, saai en voorspelbaar? Niet als je daar bewust wat tijd voor uittrekt en samen met de kinderen creatief aan de slag gaat. Zo maak je van een doordeweeks middagmaal of een weekendlunch een leuk én gezond gezinsmoment.

Makkelijk zijn ze natuurlijk wel, die klassieke lunchboterhammen met ham of kaas. Maar ook ietwat ongeïnspireerd en niet altijd even gezond. Met een smeersalade als afwisseling en rauwkost zet je al een stap in de goede richting. Nu nog maken dat de kinderen blijven smullen van een broodlunch met groenten als vaste waarde.

Tip 1: De magie van toast

Toast is net iets minder alledaags en maakt bruin brood ineens een stuk aantrekkelijker.

Receptidee: Toast met tonijnsalade

Grill of toast een bruine boterham tot hij krokant is. Beleg de toast met gegrilde courgette, besmeer met tonijnsalade, en voeg nog wat rucola toe.

Tip 2: Weekend special

Kijk je uit naar het weekend? Laat de pret ‘s middags al beginnen en beleg je boterham wat mooier dan gewoonlijk: met noordzeesalade en plukjes peterselie, tonijnsalade en basilicum of kerstomaatjes, kip curry en gekarameliseerde appeltjes ... Of probeer deze sushirol en ontdek hoe creatief je met een gewone boterham kan zijn!

Receptidee: Broodsushi met gerookte zalm en krabsalade

Neem een paar sneden lichtbruin brood en rol ze plat met een deegroller tussen twee vellen plasticfolie. Haal de sneden uit de folie en snij tot rechthoeken. Beleg elke rechthoek met een dun sneetje gerookte zalm en wat krabsalade. Doe er een staafje komkommer in, rol op tot een sushi en versnijd in plakken.

* Tip: Wist je dat er ook smeersalades met tonijn, krab of kip curry bestaan zonder mayonaise en 30% minder calorieën?

Tip 3: De truc met bruin brood

Voedingsexperts zijn het erover eens: met vezelrijk bruin of volkorenbrood wordt je lunch in één klap een stuk gezonder. Maar wat als zoon of dochter iets te dol is op witbrood? Dan smokkel je die bruine boterham speels binnen:

- Maak die dubbele boterham voortaan met één snee wit en één snee bruin brood.

- Maak één witte en één bruine dubbele boterham, en steek met een koekjesvorm één of twee figuurtjes. Leg de witte figuurtjes dan in de bruine boterham en omgekeerd. Of snij beide boterhammen in puzzelstukjes die je door elkaar mixt.

Tip 4: Funny veggies

Bij een gezonde broodlunch horen ook groenten of fruit. Een paar ideeën voor meer groenten op je boterham:

- Wissel vlees en kaas eens af met een smeersalade die vol groenten zit.

- Bedenk gekke gezichten met belegd brood: schijfjes komkommer of ei als ogen, haar van geraspte wortel of tuinkers, partjes radijs of kerstomaat als mond. Of snij een dubbele boterham diagonaal door en leg tussen de twee driehoeken ‘tanden’ uit groenten en een grote tong uit ham. Nog leuker: maak gekke boterhamgezichten voor elkaar!

- Prik stukjes belegde boterham (wit en bruin) afgewisseld met druiven, kerstomaatjes, radijsjes, stukjes komkommer, paprika of banaan op een satéstokje.

