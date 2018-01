Zo weet je of ingevroren voedsel nog eetbaar is ND

22 januari 2018

16u54

Bron: AD 0 Nina kookt Opeten of niet opeten? Dat is de vraag als een product al enkele maanden kampeert in de diepvries. Gelukkig hoef je je tanden niet in een bedorven stuk vlees te zetten om erachter te komen. Check in plaats daarvan op voorhand of voedsel nog eetbaar is met deze vijf tips.

Lekkage

Liggen er sappen in de vriezer? Dat is nooit een goed teken. Je vriezer is dan een keer warmer geworden, waardoor producten ontdooid zijn geweest. Let erop dat de sappen niet op etenswaren komen, want een aanraking met het sap kan ander voedsel bederven. Het enige wat je dan kunt doen is de vriezer laten ontdooien en compleet schoonmaken.

Vieze geur

De geur ontdek je pas als het product is ontdooid. Vooral vlees en vis kunnen een onaangenaam geurtje verspreiden. Ruikt het voedsel anders dan normaal, neem dan geen risico. Van bedorven vlees en vis kun je goed ziek worden.

Vriesbrand

Je zult het vast wel eens hebben gezien: een soort sneeuwvlokken op het eten in een afgesloten bakje. Dit heet vriesbrand. Het eten is dan in contact gekomen met lucht, het water is eruit gekropen en veranderd in ijs. Er bestaat een grote kans dat het vlees een bruin-grijze kleur heeft gekregen. Het kan dan nog wel gegeten worden, maar de structuur zal wat droger zijn.

Slijmerig

Aan de textuur van het eten kun je vaak al zien of je het nog kunt eten. Ziet het er kleverig of slijmerig uit? Dan is opeten geen goed idee.

Dof

Als je eten hebt gekookt en het vervolgens in een bakje in de vriezer hebt gedaan, verliest het zijn kleur. Ook dit heeft te maken met uitdroging: de verpakking is niet luchtdicht. Het is dan niet handig om het lang in de vriezer te bewaren.