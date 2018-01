Zo warm je restjes eten het beste op Candice Schippers

24 januari 2018

08u13 0 Nina kookt Bij grote honger zijn je ogen vaak groter dan je maag. Hierdoor zit je na bestelling vaak met restjes van het feestmaal. Hoe warm je deze gerechten op zodat ze lekker blijven? Wij hebben een aantal manieren voor je op een rij gezet.

Oven

Aardappelpuree is een gerecht waar je al snel teveel van maakt. Geen probleem, je kunt dit prima bewaren om later op te eten. Als je klaar bent voor een tweede ronde, moet je de puree alleen niet in een pan opwarmen. De puree gaat dan al snel op een klonterige lijm lijken die je liever niet opeet. Wat dan wel? Schep het in een ovenschaal met een beetje paneermeel en wat boter. Zo maak je snel en makkelijk een eigen aardappelgratin.

Het is zonde om brood weg te gooien als het één of twee dagen over datum is. Je kunt het namelijk nog prima eten als je het een aantal minuten in de oven doet. Bestrooi het brood met een beetje water en pak het in met aluminiumfolie. Zo kun je weer genieten van een lekker 'vers' broodje.

Het bestrooien met water kan sowieso geen kwaad als je iets in de oven doet. Zo krijgt het eten weer een krokante laag. Doe dit bijvoorbeeld ook met gefrituurde kip.

Microgolf

Eten dat je in de microgolf doet, raakt al snel uitgedroogd. Voor het opwarmen van rijst kun je dan ook het beste een keukenpapiertje nat maken en deze over de rijst leggen, welke je in de microgolfoven zet. Op deze manier droogt de rijst niet uit en kun je hier ook een dag later nog van genieten.

Pan

Heb je gisteravond pizza gegeten? We warmen de overgebleven stukken vaak op in de microgolf, maar de pizzapunten komen er slap en smaakloos uit. Hoe kun je ze het beste opwarmen? Niet in de oven, maar in de pan. Doe een beetje olie in de pan en bak de pizza ongeveer 2 minuten aan iedere kant en daar is je knapperige snack.

In tegenstelling tot normale rijst kun je risotto beter niet in de microgolf, maar in een pan opwarmen. Bij risotto is de textuur van het eten heel belangrijk. Voeg daarom wat wijn of bouillon toe tijdens het opwarmen. Let op: risotto kun je niet lang bewaren en vries het zeker niet in. Dit verandert de textuur en smaak van het gerecht te veel. Zo krijg je nooit meer de lekkere risotto die je gewend bent.

In tegenstelling tot al het andere gefrituurde eten kun je frietjes het beste opwarmen in een pan. Doe hier wat olie bij en je hebt weer heerlijke krokante frietjes.