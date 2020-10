Lekker van bij ons Gesponsorde inhoud Zo vindt Loïc zijn biefstuk-friet het lekkerst Aangeboden door Lekker van bij ons

05 oktober 2020

07u00

Lekker van bij ons

Loïc, de sympathieke tv-chef, werd als kind bij zijn oma wekelijks verwend met een lekker stukje steak, handgesneden frietjes en een krokante salade. Intussen komt deze Belgische klassieker ook bij hem nu en dan op tafel. Saignant, goed aangekorst en met goudgeel gebakken frietjes: dit is hoe Loïc zijn steak-friet het liefst eet…

De perfecte steak

Op grootmoeders wijze

“Mijn oma bakt haar biefstuk zoals vermoedelijk heel wat oma’s in België: ze kiest voor een magere rundsteak zoals chateaubriand, kruidt die met wat peper en zout en bakt het stukje vlees lekker saignant in boter.”

Op Loïcs wijze

“Moeilijk kiezen, maar mijn absolute favoriet is de klassieke côte à l’os van bij de sympathieke slager in mijn buurt. Zo’n dik stuk van dit heerlijke vlees op de barbecue of op de grillplaat leggen, daar vervolgens dunne, perfect gegaarde plakjes van snijden en die dan simpelweg op een houten plank delen met vrienden… Zalig! Het allerlekkerste vind ik die donkerbruine, zogenaamde maillardkorst.

Te vaak gaat een steak recht uit de koelkast de hete pan in. Probleem daarbij is dat de binnenkant nog te koud is. Zelfs als je de biefstuk een uurtje op kamertemperatuur laat komen, zal je nooit de perfecte cuisson krijgen. Daarom ben ik grote fan van de reverse sear method of omgekeerde bakmethode. Daarbij ga je op zoek naar de interne temperatuur van de gewenste cuisson. Ik eet mijn steak graag saignant, dat betekent dan 45°C. Liever bleu, dan ga je voor 40°C, of eerder à point, dan 50°C. De methode is simpel: je stelt je oven in op de gewenste temperatuur. Is je oven voorverwarmd, dan haal je de biefstuk uit de koelkast en leg je het vlees rechtstreeks op de rooster gedurende minstens vijf à zes tot zelfs acht uur. Door de lage temperatuur in de oven, kan je vlees nooit boven de gewenste temperatuur van je cuisson geraken en zal het echt overal even warm zijn.

In principe kan je je vlees nu ook gewoon eten omdat het perfect gebakken is, alleen is de buitenkant nog niet mooi aangekorst. Dep daarom de steak met keukenpapier droog, smeer het vlees in met een beetje neutrale olie en kruid met peper en zout. Zorg dat je grillpan snikheet is en leg dan pas het vlees kort in de pan, zodat je aan beide kanten een mooie korst krijgt. Als je nu plakjes van je vlees snijdt, krijg je bovenaan een ultrakrokant korstje, terwijl de binnenkant mooi gelijkmatig gegaard is. Het nadeel is dat deze techniek natuurlijk veel tijd vraagt, maar het is écht de moeite waard om het eens uit te proberen!

Extra lekker: haal de pan met het aangekorste vlees van het vuur, doe er een flinke klont boerenboter, een takje tijm, een teentje look en een laurierblaadje in en lepel de boter die meteen begint te smelten even over het vlees. Zo absorbeert de steak alle smaken en krijg je grande classe op je bord…”

Goudgele frietjes

Op grootmoeders wijze

“Mijn oma is heel stellig in haar aardappelkeuze: alleen de bintjes van bij de boer in Leefdaal komen op tafel. En ze zijn ook echt enorm lekker, dus waarom haar tegenspreken? Oma gaat voor de klassieke manier: met een aardappelmesje schilt ze de aardappelen, vervolgens snijdt ze deze in de hand. Daardoor krijg je heel grillige, ongelijkmatige frietjes. Na het droogdeppen bakt ze de frietjes in ossenwit op 140°C. Vervolgens laat ze de frietjes volledig afkoelen, goed uitgespreid op keukenrol of bakpapier. Pas daarna mogen ze opnieuw in de friteuse. Een tweede exemplaar in haar geval, want ook dat vindt ze belangrijk. De frietjes worden dan op 180 à 190°C gebakken in frituurolie. Heel klassiek, heel lekker.”

Op Loïcs wijze

“Ook ik kies doorgaans voor bintjes, die voorkeur heb ik duidelijk meegekregen. Verder doe ik het ietsje minder traditioneel. Zo snij ik de frietjes op een snijplank en spoel ze niet meer, eens gesneden. Ik wil net dat laagje zetmeel behouden om ze extra krokant te krijgen. Ik dep ze wel goed droog, vervolgens stop ik de frietjes zo’n 5 minuten in de stoomoven waardoor ze voorgaren en later nog krokanter worden. Zijn ze voldoende afgekoeld, dan gaan ze in de friteuse en bak ik ze op 170 à 180°C. Ietsje lager dus dan oma, omdat ik vind dat je zo meer aardappel proeft en ze minder vettig zijn. Maar dat is gewoon een kwestie van smaak.”

Een lekkere salade

Op grootmoeders wijze

“Voor mijn oma is het simpel: een kraakverse kropsla, zo eentje die als een kristallen vaas klinkt wanneer je de bladeren scheurt. Daarover homemade mayonaise en een handvol bieslook. En die mag vooral niet te fijn gesneden zijn. ‘Je moet toch zien wat je eet’, aldus mijn oma…”

Op Loïcs wijze

“Ik maak heel vaak salades met een eenvoudige vinaigrette op basis van olijfolie en rode wijnazijn, soms met Belgische groenten, soms ga ik voor een Japans geïnspireerd slaatje met kort aangebakken groenten. Oma’s salade maak ik nooit. Dat is haar klassieker, die wil ik alleen bij haar eten…”

