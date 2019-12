Elke dag vers Gesponsorde inhoud Zo serveer je het meest sappige stukje parelhoen deze feestdagen Aangeboden door Lidl

09 december 2019

12u00 0 Nina kookt Wild scoort altijd tijdens de feestdagen. Parelhoen is supermals en sappig: jackpot dus. Plus, met een pittige marinade in de mix maak je dat mooie stukje vlees nóg sappiger.

Wat heb je nodig? (voor 4 à 6 personen)

4 mandarijnen

250 ml appelsap

2 el honing

4 teentjes knoflook

1 parelhoen, versneden

1 el garam masala kruiden

3 stronken witloof

800 g winterpuree van zoete aardappel

enkele takjes peterselie

maïsolie

peper en zout

Zo maak je het :

1. Boen de mandarijnen schoon en rasp de schil. Pers ze daarna uit. Meng het mandarijnrasp en –sap met het appelsap, de honing, de look, een scheutje olie en zout tot een marinade.

2. Kruid de stukken parelhoen met de garam masala kruiden, peper en zout. Leg in een grote ovenschaal en giet er de marinade over. Dek af met folie en laat een nacht marineren.

3. Laat de parelhoen op kamertemperatuur komen. Verwarm de oven voor op 200°C. Zet de ovenschaal 50 minuten in de oven tot de parelhoen zo goed als gaar is. Keer de stukken halverwege om. Dek eventueel af met aluminiumfolie als het vlees te donker wordt. Verwijder de kern van de witloofstronken en halveer ze. Leg er de laatste 20 min de witloofstronkjes bij.

4. Bereid de puree zoals vermeld op de verpakking. Schep de parelhoen en het witloof op een mooie, grote schaal. Giet het bakvocht door een zeef en laat tot de helft inkoken. Schenk de saus in een kommetje en werk de parelhoen af met de peterselie. Geef er de puree bij.

TIP: Het vlees van parelhoen is mager, maar tegelijk ook supermals en sappig.

