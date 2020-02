Elke dag vers Gesponsorde inhoud Zo scoor je op valentijn bij een foodie: liefdesdessert met chocolade en framboos Aangeboden door Lidl

13 februari 2020

12u00 2 Nina kookt De liefde gaat door de maag, zeker als je een foodie date. En als jouw foodie van zoet houdt, is een zelfgemaakt dessert de ultieme manier om hem/haar te verleiden. Noteer: de combinatie chocolade-framboos werkt áltijd!

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

150 g pure chocolade

150 g frambozen + extra om af te werken

30 g suiker

250 ml room

3 blaadjes gelatine

enkele blaadjes munt

1 hotelcake

Zo maak je het :

1. Smelt de chocolade au bain marie of in de microgolfoven. Giet de chocolade in siliconen muffin- of taartvormpjes en draai met de vormpjes zodat de binnenkant volledig is bedekt met chocolade. Giet overtollige chocolade uit de vormpjes.

Zet de vormpjes in de koelkast zodat de chocolade terug hard kan worden. Giet de resterende chocolade in een spuitzak met kleine mond en teken op bakpapier hartjes met de chocolade. Laat ook uitharden in de koelkast.

2. Meng de suiker met de frambozen en pureer alles fijn. Week de gelatine in koud water.

Warm het frambozenmengsel op. Knijp de gelatine uit en roer onder de warme frambozen. Zet het vuur uit en laat het mengsel afkoelen tot kamertemperatuur. Klop ondertussen de room stijf en haal de chocolade kuipjes voorzichtig uit hun vormpje. Steek met een ring kleine rondjes van 1/2 cm dik uit de cake. Leg ze op de bodem van de chocolade kuipjes. Schep het frambozenmengsel door de opgeklopte room. Verdeel de mousse over de chocolade kuipjes en zet minstens 1 uur in de koelkast.

3. Haal de chocolade hartjes van het bakpapier. Werk de frambozenkuipjes voor het serveren af met een takje munt, een extra framboos en een chocolade hartje.

