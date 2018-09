Zo schenkt Sandra Bekkari een kopje herfst Sandra Bekkari

16 september 2018

11u45 0 Nina kookt Ah, bijna herfst! Tijd om de ovenschotels, tv-dekentjes én de warme dranken weer tevoorschijn te halen. Maar … is koffie nu ongezond, of niet? Mag je dat kopje thee bij je anderhalve liter water per dag rekenen? En kan je warme chocomelk nu het best met koemelk of plantaardige melk maken?

Koffie, ongezond? Nee, hoor. Drink er twee à drie kopjes per dag van en je zit prima (de ene is wel cafeïnegevoeliger dan de andere!). Koffie wordt in verband gebracht met een verminderde kans op dementie en het bevat, net als groene thee, antioxidanten. Overdrijf alleen niet: cafeïne is een opwekkende stof die het stresshormoon in je lichaam verhoogt.

Drink je warme dranken voortaan puur. Met melk of koffieroom erin én een klontje suiker én een koekje, wordt jouw thee of koffie snel een stevig extraatje. Probeer die gewoonte af te leren. Na drie weken zijn je smaakpapillen getraind.

Groene thee is geen wonderdrankje, het is wel goed voor je huid én het boost je metabolisme. Geen fan? Probeer eens groene thee (sencha) uit de bio- of theewinkel! Laat groene thee niet langer dan vijf minuten trekken, anders wordt hij bitter. Zet hem niet met kokend water, 80 graden is perfect. Je kan even wachten tot je kokend water wat afgekoeld is.

Ons lichaam verliest vocht en dat vullen we in de loop van de dag weer aan. Dat doen we door groenten en fruit te eten en door water te drinken. Liefst anderhalve liter, goed gespreid over de dag. Je kopjes thee en koffie reken je daar niet bij, kruideninfusies – zoals kamille- of lindethee – tellen wel mee.

Chocomelk na de boswandeling? Die maak ik met hazelnoot- of een andere notenmelk. Plantaardige melk is voor de meesten veel lichter verteerbaar dan koemelk. En afwisselen kan nooit kwaad.

