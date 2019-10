Elke dag vers Gesponsorde inhoud Zo poepsimpel kan koken met wild zijn: deze stroganoff met hinde maak je in één pan klaar Aangeboden door Lidl

21 oktober 2019

12u00 0 Nina kookt Misschien denk je bij wild: zulk delicaat vlees, dat is te moeilijk voor mij. Think again in dat geval, want dit eenpansgerecht met hinde (een no-nonsense Russische stroganoff!) kan zelfs het kleinste kind klaarmaken.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

500 g hindegebraad, in reepjes

1 ui, gesnipperd

1 rode paprika, in reepjes

1 wortel, in plakjes

2 el peterselie, fijngehakt

2 el citroensap

600 g bloemige aardappelen, ongeschild & in partjes

100 ml wildfond

scheutje whiskey

1 el tomatenpuree

100 ml room

100 g zure room

1 el paprikapoeder

1 tl cayennepeper

boter

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het :

1. Verwarm de oven voor op 200ºC. Verdeel de aardappelpartjes over een ovenschaal. Bedruppel met olijfolie en kruid met peper en zout. Hussel alles goed onder elkaar en zet 40 minuten in de oven.

2. Bak de ui met de paprika en wortel in boter tot de groenten beetgaar zijn. Schep alles uit de pan. Doe nu de reepjes vlees in dezelfde pan, roer er de tomatenpuree onder en bak 4 minuten op hoog vuur. Blus met de whiskey en laat inkoken.

3. Doe de groenten opnieuw in de pan bij het vlees en giet er de wildfond bij. Laat een beetje inkoken. Voeg de room, de zure room, het citroensap, de peterselie, de cayennepeper en het paprikapoeder toe. Breng op smaak met zout. Serveer de stroganoff met de geroosterde aardappelen.

TIP: Bewaar paprika’s nooit in de koelkast maar op een koele plaats van 10-12° Celsius. Bij een lage temperatuur bestaat de kans dat de paprika gaat rotten.

Het is de tijd van het jaar om wild klaar te maken. Graag nog een ander receptje? Probeer dan deze krokante fazantfilet.

