Elke dag vers Gesponsorde inhoud Zo pimp je saaie boterhammen met kip en ei tot een zomerse lunchtoast deluxe

Aangeboden door Lidl

15 juni 2020

12u00 0

Lunch mag gerust spannender zijn dan een boterham met beleg. Wij toasten brood, marineren kip en maken verse eiersalade voor een – tromgeroffel – toast deluxe. Royale verwennerij!



Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

4 kipfilets

2 el citroensap

2 el sinaasappelsap

handvol basilicumblaadjes, fijngehakt

1 teentje knoflook, geperst

1 tl mosterd

1 rode ui, gesnipperd

1 tl honing

zakje gemengde sla

200 g kerstomaatjes, gehalveerd

2 lente-ui, in ringen

2 el fijngehakte peterselie

8 dikke sneetjes brood

4 eieren

1 el volle yoghurt

2 el mayonaise

olijfolie

boter

peper en zout

Zo maak je het:

1. Snij de kipfilets in blokjes. Meng 2 eetlepels olijfolie met het citroensap, het sinaasappelsap en de mosterd. Voeg de look en het basilicum toe en kruid met peper en zout. Schep er de kipblokjes onder, dek af en zet 15 minuten in de koelkast.

2. Kook de eieren in 8 minuten hard, spoel ze onder koud water en pel ze. Plet ze met een vork en meng er de lente-ui, peterselie, mayonaise en yoghurt onder. Kruid met peper en zout en zet koel. Meng de rode ui met de kerstomaatjes, de honing en een scheutje olijfolie. Kruid met peper en zout.

3. Rijg de gemarineerde kipblokjes op spiesjes. Leg ze 10 minuten in een pan of op de barbecue. Keer regelmatig om. Besmeer de boterhammen aan beide zijden met boter. Bak ze langs beide kanten mooi goudbruin in de pan.

4. Leg twee sneetjes brood op elk bord. Verdeel er de sla over en schep er wat van de tomaatjes op. Leg er een kipspiesje dwars op en schep er een flinke lepel van de eiersalade op. Serveer meteen.

