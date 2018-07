Zo onderscheid je volkorenbrood van bruin geverfd witbrood Bijdrage van Universiteit van Nederland

07 juli 2018

13u25

Bron: AD.nl 0 Nina kookt Voedingswetenschapper Prof. dr. Fred Brouns (Maastricht University) vertelt in zijn college bij de Universiteit van Nederland alles over brood en scheidt voor jou het kaf van het koren: wanneer is een volkorenbrood écht volkoren?

Over het wel of niet eten van brood zijn de meningen verdeeld: het zou niet goed voor je zijn, de gluten in het brood zouden je dik maken, diabetes en hart- en vaatziekten veroorzaken en volgens sommige voedselgoeroes zou het zelfs ADHD en epilepsie kunnen veroorzaken. Aan de andere kant geven instanties zoals het Voedingscentrum het advies om juist wél brood te eten: er zitten allerlei voedingsstoffen in die goed zijn voor je weerstand.

Hoe zit het nu precies? Het brood waar het Voedingscentrum over spreekt, is een specifiek soort brood. Namelijk volkorenbrood. Het blijkt alleen nogal lastig om een écht volkorenbrood te vinden in de supermarkt, want heel wat zogenaamd bruine broden in de supermarkt zijn eigenlijk bruingekleurd witbrood.

Tarwekorrel

We moeten eerst kijken naar waar brood van gemaakt is: tarwekorrels. De tarwekorrel bestaat uit drie onderdelen: de zemel, de kiem en de meelkern. De zemel is een vliesje wat om de tarwekorrel heen zit. Hierin zitten de vezels van de tarwekorrel, een aantal vitamines en mineralen. Bovenop de tarwekorrel zit de kiem. Hierin zitten onverzadigde, gezonde vetten en de vitamines B en E. Kortom: de meeste voedingsstoffen.

Dan blijft er nog één onderdeel over: de meelkern. De meelkern bestaat uit zetmeel en eiwit. Het bevat eigenlijk geen voedingsstoffen maar slechts lege calorieën. Van deze meelkernen wordt bijvoorbeeld de witte tarwebloem gemaakt die je in de supermarkt koopt om bijvoorbeeld taart te bakken.

Zemel en kiem

Terug naar het brood. Om volkorenbrood te maken, worden altijd eerst de zemel en de kiem, die niet zo lang houdbaar zijn, gescheiden van de langer houdbare bloem. De voedingsstofrijke zemel en kiem worden vervolgens gemengd met volkoren tarwemeel en samen vormen die het volkorenbrood.

De clue zit ‘m nu in het tarweMEEL. Want je mag een brood pas ‘volkoren’ noemen als de zemel en kiem gemengd zijn met meel. Als het brood gemaakt is van tarweBLOEM, is het gewoon witbrood, ook al ziet het er bruin uit.

Maar hoe weet je dan of het brood in de supermarkt volkoren is? Dan moet je even goed op de verpakking van het brood kijken. Wil het brood volkoren zijn, moet het hoofdbestandsdeel tarwemeel zijn, en niet tarwebloem. Neem in het vervolg dus je leesbril mee naar de supermarkt zodat je de kleine lettertjes goed kunt lezen!

Bekijk hieronder het college van Universiteit van Nederland waar voedingswetenschapper Prof. dr. Fred Brouns antwoord geeft op de vraag: Zijn we straks allemaal allergisch voor brood?