Elke dag vers Zo maakten Wendy en Dominique in 'Mijn Keuken, Mijn Restaurant' dit verrassend lichte dessert met witte chocolade

14 april 2020

21u45 0

Witte chocolade is een calorie- en suikerbom, maar o zo lekker in desserts. Wendy en Dominique demonstreerden in ‘Mijn Keuken, Mijn Restaurant’ de gulden middenweg: met pastinaak (ook lekker zoet!) bij de witte chocolade wordt hun dessert instant minder suikerig. Geniaal!



Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

600 g pastinaak, geschild, in blokjes of schijfjes

enkele takjes tijm + extra om af te werken

3 peren

400 ml room

250 ml water

200 g witte chocolade

100 ml melk

1 zakje vanillesuiker

120 g granola

40 g walnoten

1 el cacaopoeder

60 g bloem

1 el fijne suiker

boter

zout

Zo maak je het

1. Verwarm de oven voor op 160°C. Maal de noten fijn in een blender. Voeg het cacaopoeder, de bloem, suiker en een snuf zout toe en meng alles onder elkaar. Voeg 30 g boter toe en kneed alles met je vingers tot een kruimelachtig deeg. Verdeel het deeg over een ovenschaal en bak de crumble 20 minuten in de oven. Laat daarna afkoelen.

2. Schil de peren en snijd ze in blokjes. Bak ze, samen met de tijm, in boter goudbruin. Bestrooi met de vanillesuiker. Bak ze niet té lang, de blokjes moeten nog krokant zijn. Laat afkoelen.

3. Kook de pastinaak gaar in de room met het water. Schep de gare pastinaak met het kookvocht in een blender en mix glad. Smelt de witte chocolade in de microgolfoven of au bain marie en voeg samen met de melk bij de pastinaak. Mix nog even door tot een schuimige massa.

4. Verdeel de gebakken peer over 4 schaaltjes. Schep er de pastinaak-chocolademousse op en werk af met de granola, de cacaocrumble en de extra tijm.

