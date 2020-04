Elke dag vers Gesponsorde inhoud Zo maakten Dries en Charlotte uit 'Mijn Keuken, Mijn Restaurant' hun kabeljauw extra smaakvol Aangeboden door Lidl

07 april 2020

Stukje kabeljauw op het menu? Doe zoals Dries en Charlotte in ‘Mijn Keuken, Mijn Restaurant’ en vermijd dat je een smaakloze boel serveert door de vis eerst even te pekelen in een zoutbad. Resultaat: malsere vis, intensere smaak.



Wat heb je nodig (voor 4 personen)

800 g kabeljauw

2 stronken broccoli, in roosjes

10 g bieslook, fijngehakt

2 bosjes peterselie, fijngehakt

1 kg vastkokende aardappelen

geraspte schil en sap van 1 limoen

1 kg zout

100 g suiker

250 ml rundsbouillon (1/2 blokje bouillon opgelost in 250 ml heet water)

1 el bloem

boter

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Bevochtig het zout met wat water en schep er de suiker onder. Leg de vis in een schaal en bedek volledig met het zout. Laat de vis zo ongeveer 12 minuten pekelen. Spoel de vis daarna grondig af onder koud, stromend water en dep goed droog.

2. Schil de aardappelen, halveer ze en kook ze gaar in gezouten water. Giet de aardappelen af en bewaar wat van het kookvocht. Plet de aardappelen, giet er een flinke scheut olijfolie en wat van het kookvocht bij tot de aardappelen smeuïg zijn. Meng er de peterselie, het limoenrasp en -sap onder. Kruid met peper.

3. Kook de broccoli beetgaar in licht gezouten water. Bak de kabeljauw in olijfolie goudbruin en gaar. Kruid met peper. Giet de broccoli af en bak even aan in olijfolie met boter. Kruid met peper. Laat de rundsbouillon flink inkoken. Bind met wat bloem opgelost in water en meng er de bieslook onder. Proef en breng eventueel verder op smaak met peper en zout.

4. Verdeel de aardappelvinaigrette over de borden. Leg er de broccoli op en schik er de vis tussen. Werk af met de saus.”

