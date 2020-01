Zo maakt Rani De Coninck ‘powerballs’: “Gezonde snack zonder geraffineerde suikers of andere chemische rommel”

Wie heeft er tijd om uitgebreid in de keuken te staan na een drukke werkdag? En tijd is wat je nodig hebt om gezond en vooral lekker te koken. JOE-presentatrice Rani De Coninck (49) weet uit ervaring hoe moeilijk het is alle ballen hoog te houden. Daarom werkte ze een heus jaarplan uit, compleet met seizoensgebonden producten en recepten. Vandaag laat ze zien hoe je ‘powerballs’ klaarmaakt. Meer tips en recepten vind je hier

“Altijd een goed idee om de voorraad gezond krachtvoer aan te vullen wanneer je studenten hun tanden in hun cursussen moeten zetten”, zegt Rani De Coninck. “Studeren gaat bij ons thuis om de een of andere reden altijd beter als er iets te knabbelen valt. Toen ik zelf student was, volgde ik eens de cursus ‘leren studeren’ om nog efficiënter te kunnen werken (ja, dat goed plan zat er toen al in, blijkbaar… ).”

Omdat geraffineerde suikers helemáál niet helpen bij een dipje, zorg ik ervoor dat ze hun hongertje kunnen stillen met een gezonde powersnack Rani De Coninck

“Ik herinner me dat er toen werd gezegd dat je je niet langer dan 20 minuten echt kunt concentreren (de ‘attention span’ heet dat, sommigen zeggen dat die eigenlijk zelfs maar 10 minuten duurt) en dat je niet langer dan 50 minuten mag stilzitten. Dus heb ik dat mijn studentjes ook zo ingelepeld. Na 50 minuten even dat bloed laten circuleren, een frisse neus halen en iets drinken en/of eten. Omdat geraffineerde suikers helemáál niet helpen bij een dipje, wel integendeel, zorg ik ervoor dat ze hun hongertje of ‘goestingske’ kunnen stillen met een van deze gezonde powersnacks. Nul geraffineerde suikers of andere chemische rommel, maar wel een bom aan puppy power-breinbouwstenen!”

(De tekst gaat verder onder de foto).

Ingrediënten (voor 20 balletjes):

• 200 g amandelen

• 400 g medjouldadels

• 4 eetlepels rauwe cacao

• 2 eetlepels amandelpasta

• 2 eetlepels kokosolie

• 2 eetlepels chiazaad

Bereiding:

Maal de amandelen ongeveer 30 seconden in de keukenmachine. Ontpit de dadels en doe ze met alle andere ingrediënten bij de amandelen. Laat de keukenmachine weer draaien tot alles perfect vermengd en lekker kleverig is.

Maak je handen nat en rol (samen met je kinderen? Pret verzekerd!) kleine balletjes. Laat de balletjes een uur opstijven in de vriezer en bewaar ze daarna in een luchtdicht bakje in de koelkast.

Tips:

Als je geen amandelen hebt, kun je ook andere noten gebruiken. Hetzelfde geldt voor de amandelpasta; werkt ook met een andere notenpasta.

