Zo maakt Rani De Coninck granola: “Je zult tot ’s middags geen honger hebben”

“Als ik je één gouden tip mag geven als goed voornemen aan het begin van dit nieuwe jaar, dan is het wel om tijdens het weekend telkens een verse voorraad granola te maken”, zegt Rani De Coninck. “Ik doe dit nu al enkele jaren en kan echt niet meer zonder. Mijn kinderen trouwens ook niet, en ze zijn de eersten die me erop wijzen wanneer de voorraad op dreigt te raken. Het is gewoon een kwestie van eraan te denken, meer niet. Als je op een luie zaterdag of zondag toch maar wat aan het aanrommelen bent of je wacht op een was die je nog in de droogkast moet stoppen, zet dan even de oven aan en trek een half uurtje uit – langer duurt het echt niet – om die overheerlijke mengeling te maken en in de oven te schuiven. Het is een weekendritueeltje geworden en een echte aanrader.”

Je hele huis ruikt hartig lekker en je zult zien hoe bevrijdend het is om áltijd en in een handomdraai op iets voedzaams te kunnen terugvallen Rani De Coninck

“Je hele huis ruikt hartig lekker en je zult zien hoe bevrijdend het is om áltijd en in een handomdraai op iets voedzaams te kunnen terugvallen. ’s Morgens met wat yoghurt en wat fruit of als topping bij je havermoutpap (ik zweer het je, je zult tot ’s middags geen honger hebben maar energie voor twee, zelfs als je zo’n snelbrander bent als ik!), ’s middags als lichte lunch of als tussendoortje gewoon uit het vuistje! Het is een kleine inspanning waar je nadien heel veel vruchten van plukt. Zeker ook wanneer de kinderen in de examens zitten, is onze verse granola onmisbaar. Hieronder mijn vaste recept, dat ik baseerde op de versie van Ella Mills (Deliciously Ella), maar dat intussen een eigen leven is beginnen te leiden en waar je eindeloos op kunt variëren, zie mijn tips!

Ingrediënten voor 1 grote tro mmel granola:

• 180 g pecannoten

• 100 g amandelen 240 g

• haver 175 g

• pompoenpitten 175 g

• zonnebloempitten 100 g

• lijnzaad 3 eetlepels

• kokosolie 3 eetlepels

• ahornsiroop 3 theelepels

• kaneel 1 mok rozijnen / gedroogde veenbessen

Bereiding:

Verwarm de oven voor op 200 °C (heteluchtoven 180 °C). Laat de pecannoten en amandelen ongeveer 30 seconden draaien in de keukenmachine, tot ze deels gemalen zijn. Doe ze in een grote mengkom met alle andere droge ingrediënten, behalve de kaneel en rozijnen/ veenbessen, en roer alles door elkaar.

Smelt de kokosolie met de ahornsiroop en kaneel op het fornuis. Als alles is gesmolten tot een zoete vloeistof, giet je die over de droge ingrediënten in de mengkom. Meng alles goed door elkaar tot een zalige, beetje kleverige mix. Giet de mix op een bakplaat en bak hem knapperig in 30-40 minuten. Je moet hem af en toe omscheppen om te zorgen dat alles even goed wordt geroosterd en de bovenkant niet verbrandt. Haal de granola uit de oven, laat afkoelen en roer dan de rozijnen/ veenbessen erdoor. Bewaar de granola in een luchtdichte trommel.

De rozijnen kun je vervangen door gedroogde veenbessen, abrikozen, gojibessen of stukjes dadel Rani De Coninck

Tips:

Als je geen pecannoten hebt, kun je elke andere notensoort gebruiken. De rozijnen kun je zoals gezegd ook vervangen door gedroogde veenbessen, abrikozen, gojibessen of stukjes dadel.

Dit is een basisrecept voor mijn granola, maar ik gebruik meerdere soorten noten, afhankelijk van wat ik in huis heb (meestal pecannoten, cashewnoten, walnoten en hazelnoten). Helemaal op het einde doe ik er nog wat amandel- en kokosschilfers bij om enkele minuutjes mee te bakken. Als de granola afkoelt, voeg ik er meestal veenbessen of kleine stukjes zwarte chocolade aan toe. Als je kiest voor chocolade, doe er dan zeker ook nog een snufje zout bij; dan wordt het nog lekkerder!

De komende dagen zullen we elke dag een recept uit de ‘Een Goed Plan!’-kookpocket van Rani De Coninck delen in dit dossier.

Je vindt de kookpocket bij Goed Gevoel in de winkel, voor maar 3 euro extra.

