Zo maak je tofu, seitan en tempé lekker klaar Timon Van Mechelen

12 februari 2018

16u57 0 Nina kookt De Belg eet dan wel alsmaar minder vlees, dat wil nog niet zeggen dat iedereen weet hoe je lekker vegetarisch kookt. Zeker met de oer klassieke vleesvervangers zoals tofu, seitan en tempé weten weinig mensen raad. Hoewel die erg gezond én heel lekker kunnen zijn als je ze goed klaarmaakt. Wij helpen je op weg.

Een droog stuk tofu of seitan is – wel ja – vooral heel erg droog. Op zichzelf zijn de vleesvervangers vrij smaakloos, dus laten veel mensen ze achterwege om in de plaats voor bijvoorbeeld quorn of een groentenburger te kiezen. En dat is toch enigszins zonde want tofu en tempé zijn een stuk gezonder én bovendien goedkoper. Een eigenlijk ook helemaal niet moeilijk klaar te maken.

Tofu

Tofu of tofoe is een eiwitrijk en caloriearm sojaproduct, dat qua uiterlijk een beetje lijkt op een grote witte blok kaas. Het heeft een hele neutrale smaak, maar neemt snel andere smaken van ingrediënten over. Daarom wordt het vaak gemarineerd in een (soja)saus voor het gebakken wordt.

De tofu die bij ons het vaakst voorkomt in de supermarkt is firm tofu (steviger van structuur) en silken tofu (zachter van textuur). Vooral die eerste leent zich ideaal om te marineren. Hoe steviger, hoe makkelijker het smaken opneemt. Door het in een keukenhanddoek te wikkelen, wordt het steviger, begin daar dus mee als je tofu wil bereiden. Laat het een kwartiertje zo ingewikkeld zitten met een paar tijdschriften bovenop.

Snij de tofu vervolgens in plakken of reepjes en laat een halfuurtje marineren in een saus naar keuze. Dat kan gewoon sojasaus zijn, maar ook een currysaus of pikante saus. Bak de tofu vervolgens goudbruin in de pan. Wie niet veel tijd heeft kan ook wat saus in de pan doen en de tofu er rechtstreeks in bakken. Werk altijd af met veel peper en zout.

Silken tofu – ook wel zijden tofu genoemd – wordt door vegetariërs, maar vooral door veganisten dan weer vaak gebruikt ter vervanging van room, melk of ei in sauzen en gerechten. Je kunt het ook zachtjes stoven of zelfs rauw eten als je het goed kruidt. Zijden tofu is te zacht van textuur om te marineren.

Tempé

Tempé of tempeh komt uit Indonesië en is een soort van koek op basis van soja. Omdat er hele sojabonen inzitten, is het erg rijk aan vezels en heeft het ook iets meer smaak dan tofu. Door de dikke structuur, is het wel minder veelzijdig in bereidingen.

Om ervoor te zorgen dat het smaken toch goed opneemt, kun je tempé best op voorhand een tiental minuutjes stomen voor je het marineert. Laat het ook altijd minstens een uur weken in een saus naar keuze.

Veganisten bakken tempé daarna vaak in de oven, omdat je dan geen boter nodig hebt. Maar net zoals tofu, vinden wij tempé persoonlijk het lekkerst als het goudbruin gebakken is in een pan. Na het marineren kun je tempé ook frituren. Snij in dunne plakjes, want anders wordt het niet snel krokant.

Seitan

Seitan wordt gemaakt van tarwegluten en heeft een erg vlezige structuur in vergelijking met tofu en tempé. Omdat het ook een bruine kleur heeft, wordt het vaak gebruikt om vlees te vervangen in stoofpotjes of andere gerechten die je normaal met vlees zou maken. Seitan heeft van zichzelf al best veel smaak en hoeft dus op voorhand niet meer gemarineerd te worden. Sommige mensen eten het zelfs graag rauw op, maar daar zijn wij persoonlijk geen grote fan van.

Gelukkig is de bereidingswijze van seitan alsnog poepsimpel. Belangrijk is om de seitan op voorhand goed droog te deppen. Dan kun je doen met wat keukenpapier, of je kunt het even in een keukenhanddoek wikkelen. Verhit daarna wat olijfolie in een pan en bak de seitan mooi bruin en krokant langs alle kanten. Goed afkruiden et voila!