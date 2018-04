Zo maak je snel en simpel pittige Mamma Mia-gehaktballen Jente Hautekeete

10 april 2018

17u07 0 Nina kookt Snelle recepten vol groenten en smaak zijn een reddende engel voor wie laat thuiskomt en geen zin heeft om nog lang in de keuken te vertoeven. Van het eten van Melissa Hemsley word je vrolijk, alleen al omdat het in 30 minuten klaar is. Vandaag geven we een receptje uit haar boek ‘Eat Happy’, lekkere Mamma Mia-gehaktballen.

Dit heb je nodig voor 4 personen:

2 ½ el boter of ghee

1 grote ui, fijngesneden

4 tenen knoflook, fijngehakt

1 flinke wortel, grofgeraspt

1 ei

500 g rundergehakt, of een ander soort gehakt

1 el gedroogde oregano

½ tl chilivlokken

2 el tomatenpuree

2 blikken van 400g tomatenblokjes

zeezout en zwarte peper

flinke handvol basilicumblaadjes

2 handenvol geraspte parmezaan

Zo maak je het:

1. Laat 1 ½ eetlepel boter in een grote pan smelten, doe de ui erin en laat deze zo'n vijf minuten op halfhoog tot laag vuur smoren tot ze glazig is. Smoor de knoflook nog een minuut mee.

2. Doe intussen de geraspte wortel in een grote kom, voeg ei, gehakt, oregano, chilivlokken, zout en peper toe, ½ eetlepel van elk. Doe de helft van het ui-knofloopmengel in de kom.

3. Voeg voor de tomatensaus de tomatenpuree toe aan de achtergebleven ui en knoflook in de pan. Doe de tomatenblokjs erbij, breng op smaak met zout en peper. Beng alles aan de kook. Draai dan het vuur iets lager en laat de saus 10-12 minuten pruttelen op halfhoog tot hoog vuur tot hij iets dikker en deels ingekookt is.

4. Vermeng intussen het gehakt met de overige ingrediënten in de kom. Vorm er met vochtige handen 24 eenhapsballetjes van. (Om dit makkelijker te laten verlopen deel je het mengsel best op in vier porties, maak van elk deel zes balletjes.)

5. Laat de resterende boter in een grote koekenpan smelten, leg de balletjes erin en bak ze 6 minuten op halfhoog tot hoog vuur, schud de pan halverwege om zodat de balletjes rondom bruin worden.

6. Laat de gehaktballetjes in de tomatensaus glijden, zet het deksel op de pan en laat de saus 10 minuten op halfhoog vuur sudderen tot de balletjes volledig gaar zijn. Bereid in deze tijd de pasta of noedels, schep ze door de tomatensaus en serveer met wat basilicum. Laat iedereen zelf Parmezaanse kaas toevoegen.