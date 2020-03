Elke dag vers Gesponsorde inhoud Zo maak je oosters flatbread met aubergine van Jasmina en Deborah uit 'Mijn Keuken, Mijn Restaurant’ Aangeboden door Lidl

05 maart 2020

In de tweede aflevering van ‘Mijn Keuken, Mijn Restaurant’ probeerden tweelingzussen Jasmina en Deborah de jury te overtuigen met een frisse flatbread-auberginecombinatie. Do try this at home wanneer je zin hebt in een lichte, veggie en voedzame maaltijd.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

2 aubergines

bosje radijzen

bosje koriander

bosje peterselie

2 teentje knoflook, gepeld

2 el citroensap

1 tl cayennepeper

1 tl garam masala

3 el fijne suiker

100 ml natuurazijn

200 g bloem

100 g volle yoghurt

1 tl bakpoeder

250 g hummus

2 el geroosterde pijnboompitten

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het :

1. Verwarm de oven voor op 180°C. Snij de aubergines in de lengte in plakken van 1 cm. Bestriijk ze met olijfolie en kruid met de garam masala, peper en zout. Gril ze heel even aan elke kant in een hete grillpan. Leg de plakken daarna in een ovenschaal en zet 15 minuten in de oven.

2. Verwarm ondertussen de azijn met de suiker en roer tot de suiker is opgelost. Snij de radijsjes in partjes en giet er de ietwat afgekoelde zoetzure azijn over.

Laat zo 30 minuten marineren. Schep regelmatig om.

3. Maak ondertussen een kruidensausje door de verse kruiden met de lookteentjes, citroensap en een scheut olijfolie in een blender glad te mixen.

Kruid met cayennepeper, peper en zout. Zet koel. Meng voor het flatbread de bloem, het bakpoeder en een snuf zout onder de yoghurt. Kneed tot een elastisch deeg.

Laat 15 minuten rusten. Verdeel het deeg daarna in kleine porties en rol ze dun uit. Bestrijk met olijfolie en kruid met peper. Bak ze in een grillpan goudbruin en gaar.

4. Verdeel de hummus over 4 borden en strijk mooi open. Leg er telkens 2 plakken aubergine op, verdeel er de radijsjes over en werk af met wat kruidensaus en de pijnboompitten. Werk af met extra koriander. Serveer met het flatbread.

