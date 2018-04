Zo maak je een milieuvriendelijkere keuze op vlak van vis en vlees Jente Hautekeete

06 april 2018

14u07

Wie milieubewuster wil leven, kiest vaak voor vis en schaaldieren in de plaats van rood vlees. Maar uit een nieuwe studie die werd gepubliceerd in Nature, blijkt dat vooral schaaldieren als garnaal en kreeft net erg belastend kunnen zijn voor het klimaat. We leggen uit voor welke eiwitbron je best kan kiezen als je jouw ecologische voetdruk wil verkleinen, maar nog niet klaar bent om vlees en vis op te geven.

Visserij

De onderzoekers keken naar de uitstoot van vissersvloten over een periode van 11 jaar, namelijk tussen 1990 en 2011. Dat deden ze door het brandstofverbruik in die jaren te berekenen. Het verbruik steeg in deze periode met zo’n 30 procent hoewel de visproductie vrijwel hetzelfde bleef. Volgens de studie van de University of Britisch Colombia komt dit door de grote vraag naar schaaldieren en andere vissoorten die meer uitstootintensief zijn.

De visserij is goed voor zo’n 4 procent van de CO2-uitstoot van de voedselproductie, het grootste deel hiervan komt van landen met een grote vissersvloot zoals China. Wanneer je kijkt naar hoeveel kilogram CO2 een bepaald product uitstoot per geproduceerde eiwitten, doet vis het over het algemeen goed. De helft van alle vissersvloten stoot minder dan 20 kilogram CO2 uit per kilogram geproduceerde eiwitten. Bij rundvlees bijvoorbeeld ligt dit veel hoger, hier ligt de uitstoot tussen de 45 en 640 kilogram CO2 per kilogram geproduceerde eiwitten.

Kleine visjes

De uitstoot per kilogram varieert veel tussen de verschillende vissectoren. Kleine vissoorten zoals ansjovis en haring zijn makkelijk te vangen omdat zij zich in grote scholen verplaatsen. Schaaldieren vangen is minder klimaatvriendelijk omdat schepen een grotere afstand moeten afleggen voor een kleinere vangst. Bij visvangst is er ook vaak sprake van bijvangst waarbij de minder interessante vis dood terug overboord gegooid wordt, wat ook bijdraagt aan de milieubelasting.

Vis blijft een relatief lage klimaatimpact hebben, maar afhankelijk van welke soort en hoe ze is gevangen kan je bepaalde soorten toch misschien beter wat minder eten.

Wit vlees

Een bewuste eiwitkeuze maakt al een groot milieuverschil. Wie op een iets milieuvriendelijkere manier toch vlees wil eten kan best wit vlees aankopen zoals kip. Kippen belasten van alle vleessoorten ons milieu het minst, zo’n 6.8 kilogram CO2 per kilo geproduceerd eiwit. Dat komt omdat ze minder broeikasgassen produceren, ook hebben kippen per kilo vlees minder voer nodig dan andere dieren, er moet dus minder land, water en energie gebruikt worden voor hen.

Wie toch een stukje rood vlees niet kan weerstaan, kiest best voor draaivlees zoals gehakt, hamburgers en worst. In dit soort vlees wordt vlees van melkkoeien verwerkt. Deze koeien brengen een lagere milieubelasting met zich mee dan vleeskoeien omdat de impact van de melkveehouderij verdeeld wordt over drie producten (zuivel, kalfsvlees, rundvlees).

Vegetarisch

Vleesvervangers zorgen voor een lage klimaatbelasting in vergelijking met vis en vlees. Quorn en tofu hebben bijvoorbeeld een lage CO2-uitstoot per kilo geproduceerd eiwit. Hier ligt de uitstoot tussen de 2 en 4 kilo.