Zo maak je een broodmandje voor je paasontbijt Aiko van Hooijdonk

31 maart 2018

16u00

Bron: AD 0 Nina kookt Pasen betekent voor veel mensen met de familie samenzijn en natuurlijk heel veel eten. Al dat eten kun je natuurlijk op een bord leggen, maar met deze eetbare paasmand maak je het extra feestelijk.

Het deeg:

Ingrediënten:

- 500 g bloem

- 10 g zout

- 20 g boter, op kamertemperatuur

- 7 g gedroogde gist

- 300 ml water, lauwwarm

Benodigdheden:

- plastic folie of een natte theedoek

- een kom

Bereidingswijze:

- Meng alle ingrediënten door elkaar tot een deeg .

- Kneed het deeg minimaal 10 minuten door. Het kneden zorgt ervoor dat de gluten in het deeg een soort netwerk vormen. Hierdoor kan het brood straks goed rijzen en zal het eindresultaat mooi luchtig worden.

- Maak een bal van het deeg en leg deze in een licht met olie ingevette kom.

- Dek de kom af met plasticfolie of een natte theedoek en laat het deeg op een warme en tochtvrije plaats 1 uur rijzen.

Bron: Rutger Bakt

Het mandje:

Benodigdheden:

- aluminiumfolie

- een kom

Bereidingswijze:

- Verwarm de oven voor op 220°C.

- Bekleed de kom met aluminiumfolie en bestrijk licht met de boter.

- Druk het brooddeeg plat en rol uit.

- Snijd hier stroken van ongeveer 1 cm vanaf.

- Leg de kom met de opening naar beneden.

- Weef de stroken deeg over de met aluminium bedekte kom. Hierbij is het belangrijk vanuit het midden te werken (zoals op de foto hieronder).

- Snijd het deeg dat over de kom valt eraf. Dit kun je gebruiken om een hengsel voor je mand te vlechten.

- Bak het mandje in ongeveer 25 minuten op 220°C klaar.

Bron: Varada's Kitchen