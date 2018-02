Zo maak je de perfecte pannenkoek Aiko van Hooijdonk

18 februari 2018

10u21 1959 Nina kookt Pannenkoeken bakken gaat vaak mis. Te veel klonten in het beslag, scheuren en verkeerd omdraaien, er kan veel misgaan. Pannenkoekenexpert Claudia Willekes geeft trucs om perfecte exemplaren te maken.

Het begint volgens Willekes, die samen met Geertje Tensen het boek Pannenkoekendag maakte, met het loskloppen van de eieren de melk. "Dan doe je beetje bij beetje de bloem erbij. Dit zorgt ervoor dat er geen klonten in het beslag komen.'" Ook adviseert Willekes het beslag even te laten rusten voordat je begint met bakken.

Om te voorkomen dat de eerste pannenkoek mislukt, moet je volgens Willekes de pan warm genoeg laten worden voordat het beslag erin gaat. Zet het vuur op middelhoog vuur zodra het beslag de pan in gaat, het gebeurt namelijk vaak dat de buitenkant verbrandt en de binnenkant van de pannenkoek nog niet gaar is. Ook is het verstandiger om olie te gebruiken in plaats van boter, omdat olie beter is om te bakken met hogere temperaturen.

Claudia Willekes is ambassadeur van gezonde pannenkoeken, die - belooft ze - geen extra werk vergen. Een pannenkoek wordt volgens haar gezonder als je de bloem vervangt door kokosmeel, tarwemeel of amandelmeel.

In plaats van bloem kan ook nog havermoutmeel gebruikt worden. Dit is eenvoudig zelf te maken. Het enige wat hiervoor nodig is, is een keukenmachine om de havermout in fijn te malen. Voeg dit toe in plaats van bloem en je pannenkoek is al veel gezonder.

Volgens Willekes zijn pannenkoeken geschikt voor elk moment van de dag en dat houdt dan ook in dat ze uitermate goed geschikt zijn bij de borrel. Hiervoor wordt aangeraden om voor poffertjes te kiezen. "Dan kunnen gasten van elke verschillende smaak proeven."

Kokosyoghurt & gebakken peer pannenkoek

Ingrediënten:

- 80 g havermoutvlokken

- 2 eieren

- 300 ml kokosyoghurt

- 1 mespunt zout

- 1½ tl bakpoeder

- 2 tl kokosschaafsel

- 2 rijpe peren

- pistachenoten, grofgemalen

Zo maak je ze:

- Maal de havermoutvlokken in een blender tot meel.

- Klop de eieren, kokosyoghurt en het zout in een kom.

- Voeg het meel, bakpoeder en kokosschaafsel toe en klop alles tot een mooi beslag.

- Laat dit 10 minuten rusten.

- Schil de peren en snijd ze in stukjes.

- Verhit boter in een koekenpan en bak de stukjes peer zachtjes gaar.

- Roer het beslag door, voordat je gaat bakken.

- Verhit olie of boter in een koekenpan en schep er drie hoopjes beslag in.

- Bak zo alle pannenkoekjes op middelhoog vuur gaar.

- Beleg elk pannenkoekje met stukjes peer en de pistachenoten.

Zoete aardappel & geitenkaas boekweitmeelpannenkoeken

Ingrediënten:

- 500 g zoete aardappels, geschild

- 4 eieren

- 150 ml amandelmelk

- 150 g boekweitmeel

- 1 mespunt zout

- zout en peper

- 3 el olijfolie

- 1 el rodewijnazijn

- 1 handje rucola

- 1 rode paprika, in blokjes

- 1 gele paprika, in blokjes

- 140 g zachte geitenkaas

Zo maak je ze:

- Kook de zoete aardappels in ongeveer 8 minuten gaar.

- Pureer ze vervolgens met een staafmixer.

- Klop de eieren met de amandelmelk.

- Voeg het boekweitmeel, zout en wat peper toe en klop alles tot een glad beslag.

- Roer nu de zoete-aardappelpuree erdoor.

- Verhit olie in een koekenpan en bak de pannenkoek op middelhoog vuur bruin.

- Bak zo alle pannenkoeken.

- Meng de olijfolie en azijn met wat zout en peper.

- Roer dit door de rucola.

- Beleg elke pannenkoek met rucola en paprika en verbrokkel er wat geitenkaas over.